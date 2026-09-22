Η φωτιά που ξέσπάσε στους πρόποδες του Υμηττού στο Κορωπί προκλήθηκε από πτώση κεραυνού.

Φωτιά ξέσπασε στους πρόποδες του Υμηττού, στη θέση Μαυροβούνι, στην περιοχή του Κορωπίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά προκλήθηκε από πτώση κεραυνού. Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε δύσβατο σημείο γεγονός που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επέμβαση των επίγειων δυνάμεων. Οι προσπάθειες για τον έλεγχο της φωτιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iRafina.gr, η φωτιά ξέσπασε από κεραυνό και εντοπίστηκε από πλήρωμα της πυροσβεστικής. Να σημειωθεί πως αυτή την ώρα βρέχει στην περιοχή. Από πλευράς Πυροσβεστικής έχουν σταλεί 4 πυροσβεστικά οχήματα.