Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να συνδράμουν και δύο εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στις ενεργές εστίες.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σητεία μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Χώνος, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ώρες αγωνίας για τους κατοίκους.

Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ωστόσο η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό πλήρη έλεγχο, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στην ευρύτερη περιοχή.

Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν στα σημεία όπου εξακολουθεί να καταγράφεται δραστηριότητα. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με τη συνδρομή εθελοντών και δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας.

Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται να συνδράμουν και δύο εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στις ενεργές εστίες και ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με τη διάρκεια της νύχτας, όταν το μέτωπο παρουσίαζε συνεχείς μεταβολές ανάλογα με τη φορά των ανέμων. Παράλληλα, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δυσχέραινε σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

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Νέες εντολές μέσω 112

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, με τις αρμόδιες αρχές να δίνουν εντολές προληπτικής απομάκρυνσης στους κατοίκους των Κελλαρίων, των Αδραβάστων και του Αζοκεράμου, με κατεύθυνση προς το Παλαίκαστρο.

Αντίστοιχη οδηγία δόθηκε και στους κατοίκους της Ζάκρου, οι οποίοι κλήθηκαν να κινηθούν προς τον Ξερόκαμπο.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1419250250401836}

Ιδιαίτερη ήταν η αγωνία στους Αδραβάστους, όπου κρίθηκε απαραίτητη η έγκαιρη απομάκρυνση ηλικιωμένων κατοίκων, καθώς το μέτωπο κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στο σημείο βρέθηκε και ο δήμαρχος Σητείας, ο οποίος ενημερώθηκε για την εξέλιξη της επιχείρησης. Σε διαρκή συντονισμό βρίσκονταν η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Σητείας και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι ενεργές εστίες εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τις επίγειες δυνάμεις και τα δύο εναέρια μέσα που αναμένονται να επιχειρούν για τον περιορισμό και την οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς.