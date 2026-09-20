Τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Μάχη με τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Λασίθι Κρήτης και καίει ότι βρει μπροστά της δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το βράδυ της Κυριακής 20/9. Μάλιστα, με νέο μήνυμα το 112 ενημέρωσε τους κατοίκους των περιοχών Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκο και Αζοκέραμο να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 46 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχει και ο Δήμος Σητείας με υδροφόρες.

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Να θυμίσουμε ότι στις 16:43 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Καρύδι με κατεύθυνση προς Ζάκρο.

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Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Φυγετάκης, έκανε λόγο για πολύ μεγάλο μέτωπο κοντά στο χωριό Καρύδι.

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«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέτωπο κοντά στο χωριό Καρύδι, το οποίο έχουμε εκκενώσει. Η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσβατη και δεν μπορούμε να πλησιάσουμε» τόνισε μιλώντας στο Cretalive.gr και σημείωσε παράλληλα πως το ιδιαίτερα δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τους ανέμους που πνέουν, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων στις ενεργές εστίες.