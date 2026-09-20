Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση.

Την εκλογική επίδοση του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) στις τοπικές εκλογές του Βερολίνου σχολιάζει η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα σημαντικό μήνυμα για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ελίφ Εράλπ, την οποία παρουσιάζει ως επικεφαλής του Die Linke και κόρη Τούρκων μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία και η εκλογική ενίσχυση της Αριστεράς στο Βερολίνο αποκτούν ευρύτερη πολιτική σημασία.

Αναλυτικά:

«Η εκλογική επιτυχία του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke) στις εκλογές του ομόσπονδου κρατιδίου του Βερολίνου με επικεφαλής την Ελίφ Εράλπ, κόρη Τούρκων μεταναστών, στέλνει ισχυρά σήματα σε όλη την Ευρώπη.

Σε μια εποχή που το τέρας του φασισμού, μεταμφιεσμένο και ντυμένο με επίσημο ένδυμα, διεκδικεί την κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό στις ευρωπαϊκές χώρες, η Αριστερά είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

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Την Ακροδεξιά την νικά μόνο μια Αριστερά με σαφές ριζοσπαστικό πρόγραμμα, που αντιπαρατίθεται με σθένος στην ατζέντα του φασισμού, που συγκρούεται με καθετί απειλεί τις ζωές και την καθημερινότητα της κοινωνικής πλειοψηφίας, που δεν στρογγυλεύει τον πολιτικό της λόγο.

Οι εκλογές σε πολλά ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας δείχνουν ότι η μάχη με την Ακροδεξιά ούτε εύκολη θα είναι ούτε εξαντλείται στις κάλπες. Ο αγώνας ενάντια στον ακροδεξιό μισανθρωπισμό απαιτεί συνεχή δημοκρατική εγρήγορση. Η νίκη του Die Linke αποτελεί οδηγό για κάθε αριστερή δύναμη στην Ευρώπη που θέλει να είναι ανταγωνιστική και νικηφόρα στους θεσμούς, στον δρόμο, στην κοινωνία».