Πολιτικές αντιδράσεις για δημοσίευμα που αποκαλύπτει κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων, όπως του πρωθυπουργού, υπουργών και στρατιωτικών.

«Το δημοσίευμα της εφημερίδας "Το Βήμα", σύμφωνα με το οποίο τα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του πρωθυπουργού, υπουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών είναι διαθέσιμες από παράνομες πλατφόρμες επί συνδρομή, αποτελεί χαρακτηριστική ένδειξη πως το περίφημο ψηφιακό κράτος, που τόσο διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι όχι μόνο διάτρητο, αλλά και επικίνδυνο» - σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Σε μια χώρα που έχει τελεστεί το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, που εκλεγμένοι της Νέας Δημοκρατίας, μετακλητοί και στελέχη της διένειμαν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις απόδημων πολιτών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι συγκαλύπτει τέτοιες υποθέσεις, αλλά έχει "ξεδοντιάσει" και κάθε υπηρεσία ελέγχου, προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους στην εθνική ασφάλεια, την ασφάλεια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, αλλά και απλών πολιτών».

Και η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει άμεσα να απαντήσει σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει προκειμένου να διαφυλάξει το απόρρητο κρίσιμων προσωπικών δεδομένων αξιωματούχων και υπαλλήλων, τι έπραξε μπροστά στις προειδοποιήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά και τι προτίθεται να πράξει ώστε να περιορίσει την δράση παράνομων εταιρειών που προχωρούν σε εκτεταμένες απάτες κατά πολιτών».