«Γνώριζε ο κ. Πλεύρης πως οι συγκεκριμένοι γιατροί προχωρούν σε παράνομες ιατρικές πράξεις που έθεταν σε κίνδυνο την ζωή ασθενών;», διερωτάται μεταξύ άλλων η Νέα Αριστερά.

Σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα θέτει η Νέα Αριστερά, μετά τις νέες πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, ο Θάνος Πλεύρης είχε συμμετάσχει ήδη από το 2012, μαζί με τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, στην ίδρυση του σωματείου «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο». Η πληροφορία αυτή δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού, σύμφωνα με τις οποίες η γνωριμία του με τον Θεοδωρόπουλο συνδεόταν με την περιπέτεια της υγείας του το 2016.

Ο ίδιος ο κ. Πλεύρης έχει δηλώσει ότι είχε συμβουλευτεί τον Ηλία Θεοδωρόπουλο μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2016 και ότι ο γιατρός τού είχε προτείνει διατροφικές οδηγίες, χωρίς να του προτείνει θεραπεία ή πλασμαφαίρεση.

Με αφορμή τις νέες αποκαλύψεις, η Νέα Αριστερά ζητά απαντήσεις από τον υπουργό για το εύρος και τη διάρκεια της σχέσης του με το συγκεκριμένο ζεύγος γιατρών και ειδικότερα για τον ρόλο του στο «Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο».

Η Νέα Αριστερά θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα:

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Γιατί είπε ψέματα για την γνωριμία του με το ζεύγος Θεοδωρόπουλου - Γάκα;

Γνώριζε πως οι συγκεκριμένοι γιατροί προχωρούν σε παράνομες ιατρικές πράξεις που έθεταν σε κίνδυνο την ζωή ασθενών;

⁠Καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν σχέση με τσαρλατάνους - υπνοθεραπευτές, ποια επιστημονικά εχέγγυα αξιολόγησε ο Θάνος Πλεύρης ως επαρκή προκειμένου να ιδρύσει μαζί τους σωματείο που αφορά το Ιατρικό Δίκαιο;

⁠Ποια ήταν η τύχη του συγκεκριμένου σωματείου, του οποίου ήταν ιδρυτικό στέλεχος και μέλος της διοίκησης του;

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας, ο υπουργός οφείλει να δώσει άμεσα πλήρεις και συγκεκριμένες απαντήσεις για τη σχέση του με τους δύο γιατρούς, τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο σωματείο και τις δηλώσεις του σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο τους γνώρισε.

Κατά τη Νέα Αριστερά, οι απαντήσεις αυτές είναι απαραίτητες και για την πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, καθώς ο κ. Πλεύρης είναι σήμερα υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε υπουργός Υγείας.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς καταλήγει ζητώντας την άμεση ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον Θάνο Πλεύρη, υποστηρίζοντας ότι οι αντιφάσεις που, κατά την ίδια, προκύπτουν από τις δημόσιες δηλώσεις του καθιστούν αναγκαία την παραίτησή του.