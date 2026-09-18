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Ολόκληρο οπλοστάσιο εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι του 70χρονου στο Ρέθυμνο.

Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησε η αστυνομία στο Ρέθυμνο το πρωί της Παρασκευής (18/09), ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας, ενώ έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιήθηκε έρευνα την οικία του 70χρονου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πολεμικό τυφέκιο, τύπου καλάσνικοφ

2 πολεμικά υποπολυβόλα

1 πιστόλι

1 περίστροφο

5 γεμιστήρες

214 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

5 ξιφολόγχες

6 μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.