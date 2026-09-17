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Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Στη σύλληψη ενός 37χρονου στα Τρίκαλα προχώρησε η αστυνομία την Πέμπτη (17/09), ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών στο πλαίσιο δράσης για τη καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 256,9 γραμμαρίων,

1 ηλεκτρονική ζυγαριά,

το χρηματικό ποσό των -17.700- ευρώ

1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.