Οι μπαμπάδες που όλοι αγαπήσαμε επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στον Alpha!

Σε μία βραδιά με πολύ κέφι, θετική ενέργεια και οικογενειακή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε η avant premiere του πρώτου επεισοδίου του β’ κύκλου της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Η προβολή του πρώτου επεισοδίου πραγματοποιήθηκε παρουσία συντελεστών της σειράς, δημοσιογράφων και προσκεκλημένων από τον χώρο των media. Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την αρχή των νέων περιπετειών που θα αντιμετωπίσουν τα «τρία μπαμπαδάκια» στα νέα επεισόδια του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Στην avant premiere παρευρέθηκε το καστ και οι βασικοί συντελεστές της σειράς αλλά φυσικά την παράσταση έκλεψαν οι τρεις μικροί πρωταγωνιστές – Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη και Θοδωρής Μαρουλάκης – με τα παιχνίδια και τις τσαχπινιές τους.

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Μπαμπά σ’ αγαπώ: Οι… μπαμπάδες σας επιστρέφουν την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 με διπλό απολαυστικό επεισόδιο στον Alpha!

{https://www.youtube.com/watch?v=FIayuR41-c4}