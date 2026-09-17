Η mega κλήρωση του τζόκερ έγινε, δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 9 εκατ. ευρώ κλήρωσε σήμερα το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 22, 23, 30, 33, 37.

Τζόκερ ο αριθμός: 7

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε ακόμη ένα τζακ ποτ. Ωστόσο 2 τυχερά δελτία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

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Συχνές ερωτήσεις: Μπορώ να επιλέξω πολλούς αριθμούς Τζόκερ;

Ναι, ο παίκτης μπορεί να επιλέξει όσους αριθμούς επιθυμεί. Ως Τζόκερ μπορούν να κληρωθούν οι αριθμοί 1 έως 20. Η απλή στήλη που κοστίζει 1 Ευρώ περιλαβάνει πέντε αριθμούς από το πρώτο πεδίο και έναν αριθμό ως Τζόκερ. Αν επιλέξετε περισσότερους από έναν Τζόκερ το κόστος πολλαπλασιάζεται ανάλογα. Δηλαδή για δέκα διαφορετικούς Τζόκερ με πέντε αριθμούς στο πρώτο πεδίο θα πληρώσετε 10 €. Η ίδια δυνατότητα δίνεται και σε όσους παίζουν Online.

Υπάρχει τρόπος να συμμετάσχω σε πολλές συνεχόμενες κληρώσεις;

Στα καταστήματα Allwyn ο παίκτης μπορεί να συμπληρώσει στο δελτίο ΤΖΟΚΕΡ για πόσες συνεχόμενες κληρώσεις επιθυμεί να λάβει μέρος με τις συγκεκριμένες επιλογές. Αυτό αφορά και τις κληρώσεις ΠΡΟΤΟ αν είναι επιλεγμένο. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη και σε όσους παίζουν Online.