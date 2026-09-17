Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων Τζόκερ για την αποψινή κλήρωση.

Άλλο ένα mega τζακ ποτ κληρώνει απόψε (17/9) το Τζόκερ, που μοιράζει τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

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{https://www.youtube.com/@AllwynGR.official/streams}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: