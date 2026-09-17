Την δεύτερη διαδοχική νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πέτυχε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε του Πανσερραϊκού με το εμφατικό 8-1.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και δεν έριξε «ταχύτητα» στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκλήρωσε με το εμφατικό 6-0! Ο Αλεξίου στο 10’ με κεφαλιά, ο Βάργκα στο 32’ και στο 38’, ο Ζοάο Μάριο στο 35’, ο Βιτάλις στο 44’ και Μάνταλος στο 45’+1’ προσέφεραν μία μοναδική παράσταση στους φίλους της ΑΕΚ, με τον Μάνταλο να καταγράφει σ’ αυτό το διάστημα και 4 ασίστ.
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Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ δεν έδειξε κανένα έλεος. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι επιθετικοί και βρήκαν άλλα δύο γκολ με τους Ζούμπκοβ (72’) και Αλεξίου (84’) ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 8-0. Η Ένωση άγγιξε και το 9-0, όμως το τέρμα του Ζίνι ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
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Στο 90’+1’ ο Ηλιάδης από κοντά σημείωσε το γκολ της τιμής για τους Σερραίους.
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Με αυτή την ευρεία νίκη η ΑΕΚ σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση της League Phase (λόγω της διαφοράς τερμάτων), ενώ ισοβαθμεί με τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.