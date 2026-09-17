Ο Γιώργος Παπαγεωργίου μίλησε για την 2,5 ετών κόρη του και τη σχέση που έχει αναπτύξει μαζί της τόσο ο ίδιος, όσο και η μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού.

Για την 2,5 ετών κόρη του και τα έντονα συναισθήματα που βιώνει στο πλευρό της, μίλησε ο Γιώργος Παπαγεωργίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός, το απόγευμα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης και μίλησε με την Κατερίνα Καραβάτου και το Χρήστο Φερεντίνο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία και το κατά πόσο αυτή επηρεάστηκε από το γεγονός ότι η μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού, δραστηριοποιείται μέσα στο χώρο της υποκριτικής. Παράλληλα, μίλησε για την κόρη του, αλλά και την προσωπική καριέρα του.

Γιώργος Παπαγεωργίου: Η συγκινητική αναφορά στην κόρη του

Αρχικά, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στην κόρη του Έλλη – Φιλαρέτη, δηλώνοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ τα συναισθήματα που θα βίωνε για εκείνη:

«Έλλη την φωνάζουμε… Έχω παραδοθεί στα ηνία της. Με κάνει ό,τι θέλει. Είναι 2,5 ετών και με κάνει ότι θέλει κανονικά. Κάνει τσαχπινιές, εγώ ‘λιώνω’. Περάσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι με το παιδί. Είδα την αλλαγή μέσα σε ένα καλοκαίρι, έκανε ένα τρομερό άλμα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα ένιωθα για κάποιον άνθρωπο αυτά που νιώθω για την κόρη μου. Παράλληλα, δεν μπορούσα να φανταστώ τον βαθμό αϋπνίας και την κούραση που έχει».

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Απαντώντας στην ερώτηση αναφορικά με το πώς είναι η Φιλαρέτη Κομνηνού στον ρόλο της γιαγιάς, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Έχουν αποκτήσει μία πάρα πολύ ωραία σχέση. Είναι πολύ ωραία γιαγιά, εγώ την χαίρομαι. Κρατάει το παιδί για ώρες, την παίρνει από το σχολείο… Άργησα να αποκτήσω αδέρφια, απέκτησα δύο αδέρφια όταν ήμουν έφηβος. Οπότε στην παιδική μου ηλικία δεν είχα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι αν το παιδί δεν έχει αδερφάκι κάτι δεν θα πάει καλά. Από την άλλη, στην παρούσα φάση δεν είναι κάτι που σκεφτόμαστε το να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Θα δούμε, η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές».

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Γιώργος Παπαγεωργίου: «Ήθελα από την αρχή της καριέρα μου να κάνω κάτι ξεχωριστό»

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην καριέρα του και στην μέχρι τώρα πορεία του στον κλάδο της υποκριτικής. Όπως είπε από την αρχή της καριέρας του ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό το οποίο δεν θα είχε άμεση σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα της μητέρας του:

«Ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι πολύ προσωπικό που να μη σχετίζεται με τη δουλειά της μάνας μου, για παράδειγμα τον ίδιο σκηνοθέτη. Η ‘κατσαρίδα’ ήταν μία δουλειά που ήταν πολύ στηριγμένη πάνω στους ηθοποιούς… Μέσα σε δύο μήνες είχε κόψει 35.000 εισιτήρια. Ήταν ένα βάπτισμα, χωρίς να έχει από πίσω κάποιο μάρκετινγκ, ήταν προ social media και όλο από στόμα σε στόμα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Παπαγεωργίου.

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