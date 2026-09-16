Η Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε στο «Στούντιο 4» για την πρώτη τους γνωριμία, όταν εκείνος ήταν 16 ετών.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης από πολύ νεαρή ηλικία ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική και το τραγούδι και ήδη από την ηλικία των 15 ετών, δήλωνε τραγουδιστής.

Σε ηλικία 16 ετών, ξεκίνησε τα μαθήματα φωνητικής στο Ωδείο Αθηνών, έχοντας ως καθηγήτριά του την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μίλησε με συγκίνηση τόσο για το ταλέντο του, όσο και για την προσωπικότητά του.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ η κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε τα μαθήματα φωνητικής στο πλευρό της, με τη συνεργασία τους να λήγει πριν από περίπου πέντε χρόνια.

Η ίδια, τον χαρακτήρισε ως έναν ευγενικό και καλόκαρδο άνθρωπο που έμπαινε στο Ωδείο και φερόταν πάντοτε με καλοσύνη στους μαθητές, αλλά και στην ίδια.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν μου εκμυστηρευόταν πράγματα που θα με πλήγωναν. Με προστάτευε»

Στην αρχή της συζήτησης, η κ. Διαμαντοπούλου, μίλησε για την πρώτη τους συνάντηση περιγράφοντας την γνωριμία τους: «Είμαι στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, ακριβώς εκεί που έκανε μάθημα ο Γιώργος Μαζωνάκης από 16,5 ετών. Τότε είχε έρθει ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον πατέρα του και την μητέρα του στο σπίτι μου να κάνει μάθημα. Μου είπε ‘κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ θα προχωρήσω, θα πάω καλά, θα γίνω τραγουδιστής’. Του λέω ‘έλα στο πιάνο για να σε ακούσω και εγώ πόσο μπορείς να γίνεις τραγουδιστής’. Μαζί με τον Γιώργο σηκώνεται και ένα συνομήλικο αγοράκι, τον ρώτησα ποιος είναι και μου λέει ‘είναι ο πιανίστας μου’ και του απαντάω ‘τι τον ήθελες τώρα τον πιανίστα’ και μου λέει: ‘Βεβαίως κυρία, πώς θα μπορούσα να τραγουδήσω άψογα, χωρίς πρόβα, να σας αρέσω και να με πάρετε’. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ακριβώς ότι έχει γεννηθεί ένας σταρ. Αυτό ήταν το ξεκίνημά του».

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Στη συνέχεια, η κ. Διαμαντοπούλου, μίλησε για την προσωπικότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τη συνεργασία τους και την συναναστροφή τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Μαζί τραγουδούσαμε πάρα πολύ το ‘Ξημερώνει πάλι’. Τραγουδούσαμε όλα τα τραγούδια του, κάναμε πρόβες… Επί 30 περίπου χρόνια ο Γιώργος ήταν εδώ. Τον έχασα τα τελευταία 5 περίπου χρόνια».

Όπως περιέγραψε η κ. Διαμαντοπούλου, ο ερμηνευτής βρισκόταν τακτικά στο Ωδείο Αθηνών παρακολουθώντας τα δικά του μαθήματα, ενώ μάλιστα, βρισκόταν και στις πρόβες άλλων μαθητών, χαρίζοντάς του τις δικές του συμβουλές.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια τον είχα χάσει. Τον είχα ψάξει… Αλλά, δυστυχώς, εμένα που μου είχε λατρεία, θέλω να το πιστέψετε… Αυτός ο Γιώργος τα τελευταία πέντε χρόνια είχε χαθεί».

Μιλώντας για την συνάντησή τους και τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη, η κ. Διαμαντοπούλου πρόσθεσε: «Είδα ένα τεράστιο ταλέντο, μία μεγάλη αγάπη, μία αφοσίωση. Ήταν πάντα μαθητής, μάθαινε. Είναι μοναδικός, δεν υπάρχει άλλη λέξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη… Με σεβόταν. Σεβόταν και τους ανθρώπους, όλους, και τα μικρά παιδιά. Τους συμμαθητές του… Ήταν πάρα πολύ καλό παιδί ο Γιώργος και μέχρι την τελευταία ημέρα που τον είδα δεν έχασε τίποτα. Παρέμεινε έτσι όπως ήταν».

Το δώρο από τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, η δασκάλα φωνητικής του Γιώργου Μαζωνάκη σχολίασε τη σύνδεση που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια. Όπως περιέγραψε, ο ερμηνευτής επέλεγε να της εκμυστηρεύεται πληροφορίες που δεν θα την πλήγωναν, καθώς έτρεφε για εκείνην έναν μεγάλο σεβασμό:

«Θα σας πω κάτι: Ήταν τόση η αγάπη του για εμένα που δεν ήθελε να με πληγώνει. Καταλαβαίνετε ότι δεν μου εκμυστηρευόταν τα πάντα. Μου έλεγε τα πολύ ωραία που δεν τα έκανε σε άλλους… Ήταν τέτοιος ο σεβασμός του και κυρίως η αγάπη του. Νομίζω είμαι από τους ανθρώπους που αγάπησε πάρα πολύ…».

Κλείνοντας, η κ. Διαμαντοπούλου, μίλησε για το δώρο που της είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Από τα 16,5 χρόνια του ήμουν δίπλα του, αλλά όχι σε όλα, δεν μου εκμυστηρευόταν πράγματα που θα με πλήγωναν. Με προστάτευε πάρα πολύ! Το αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν το ‘Ξημερώνει πάλι’. Την αγάπη του τη μεγάλη θα κρατάω. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Έχω ένα σταυρουδάκι που μου έφερε δώρο και μου είπε: ‘Δασκάλα, αυτό θα το βάζεις στο λαιμό σου, θα σκέφτεσαι εμένα, εγώ δεν βάζω γιατί εγώ σε έχω στο λαιμό μου’. Πώς να ξεχάσω;», κατέληξε η κ. Διαμαντοπούλου.

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