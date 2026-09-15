Η απάντηση του Γιώργου Τσαλίκη μετά την ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς τοποθετήθηκε δημόσια λίγες ώρες μετά την κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να απαντήσουν στην ερμηνεύτρια, ήταν και ο Γιώργος Τσαλίκης, ο οποίος εξέφρασε τη δική του άποψη.

Η ερμηνεύτρια σχολίασε το λαϊκό προσκύνημα στη σορό, εκφράζοντας μία διαφορετική γνώμη σχετικά με τα όσα διαδραματίστηκαν στη Νίκαια και στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η ίδια, ξεκαθάρισε πως δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο, ούτε το έργο του, ωστόσο ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το λαϊκό προσκύνημα είναι «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών».

Η απάντηση του Γιώργου Τσαλίκη

Λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση της Αφροδίτης Μάνου, ο Γιώργος Τσαλίκης, χάρισε δημόσια τη δική του απάντηση: «Υπάρχουν και αυτοί ελάχιστοι (ευτυχώς) καλλιτέχνες με ιστορία που βγάλανε κάτι από μέσα τους και όχι τόσο φωτεινό».

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Σε νέα ανάρτηση, ο ερμηνευτής πρόσθεσε: «Σεβαστή η μεγάλη διαδρομή της Αφροδίτης Μάνου. Αλλά όταν δηλώνεις ότι ‘δεν ήξερα ούτε τον άνθρωπο, ούτε τη δουλειά του’, το πιο αξιοπρεπές είναι να μη σχολιάζεις και να μην απαξιώνεις τον τρόπο που επέλεξαν χιλιάδες άνθρωποι που ξέρουν ποιος είναι και τον εκτιμούν να τον αποχαιρετήσουν και να το κάνεις την ημέρα της κηδείας του!

Η καλλιτεχνική αξία δεν μετριέται με το δικό σας μέτρο αγαπητή… Εσείς μπορείτε να έχετε άποψη… Αλλά εφόσον δε γνωρίζετε τη δισκογραφία του και τον ίδιο πώς έχετε άποψη;;; Ο σεβασμός στον νεκρό, ευτυχώς, δεν είναι μουσικό είδος… Είναι μία αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε… Λυπηρό».