Η Καρντάσιαν διεκδικούσε συμβολική αποζημίωση.

Δικαστήριο επιδίκασε συμβολική αποζημίωση ενός ευρώ στην Κιμ Καρντάσιαν για τη ληστεία στο Παρίσι, το 2016, όταν οι δράστες την έδεσαν, την απείλησαν με όπλο και άρπαξαν τα κοσμήματά της, από το ξενοδοχείο όπου διέμενε.

Ανάμεσα στα κλοπιμαία ήταν το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, που της είχε δώσει ο πρώην σύζυγός της, Κάνιε Γουέστ. Η Καρντάσιαν- που είχε καταθέσει πως φοβήθηκε ότι θα τη σκότωναν οι ληστές- διεκδικούσε τη συμβολική αποζημίωση από ορισμένους από εκείνους που καταδικάστηκαν τον Μάιο του 2025. Ο ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου διεκδικούσε αποζημίωση 500.000 ευρώ και του επιδικάστηκε περίπου 110.000 ευρώ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Το 2025, καταθέτοντας στη δίκη σε βάρος των δραστών, η Καρντάσιαν είχε πει πως είχε συγχωρέσει τον «εγκέφαλο» της ληστείας, Αομάρ Κιντάς, αλλά είχε τονίσει πως αυτό δεν θα διαγράψει το τραύμα από τα όσα έζησε. Ο Κιντάς καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών, ενώ άλλοι επτά κρίθηκαν ένοχοι για τη ληστεία.

Πηγή: Reuters