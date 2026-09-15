Η καταβολή των 400 ευρώ δεν συνδέεται με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος του συνταξιούχου.

Στις 30 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνολικά 2.197.000 συνταξιούχους. Η ενίσχυση θα καταβληθεί εφάπαξ και αφορά τους δικαιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με τα ποσά να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται ξεχωριστή διαδικασία για την καταβολή, καθώς η πληρωμή θα γίνει με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Με δεδομένο ότι οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 2.197.000, η συνολική δαπάνη για την καταβολή της ενίσχυσης διαμορφώνεται περίπου στα 878,8 εκατ. ευρώ.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Βασικό χαρακτηριστικό της ενίσχυσης είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι η καταβολή των 400 ευρώ δεν συνδέεται με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος του συνταξιούχου. Η ενίσχυση αφορά όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την ένταξή τους στους δικαιούχους.

Τα 400 ευρώ αποτελούν ξεχωριστή καταβολή και δεν ενσωματώνονται στη μηνιαία σύνταξη. Το ποσό θα πιστωθεί εφάπαξ και δεν αποτελεί μόνιμη αύξηση της σύνταξης. Την παροχή των 400 ευρώ που αυξήθηκε κατά 100 ευρώ, ήτοι 8 ευρώ το μήνα θα λάβουν το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, χωρίς κανένα άλλο εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο.

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Το ίδιο ποσό θα λάβουν επίσης στις 30 Νοεμβρίου και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου (χηρείας), τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω των τραπεζών και η εμφάνιση των χρημάτων στους λογαριασμούς ενδέχεται να γίνει ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης των τραπεζικών συναλλαγών.

Η έκτακτη ενίσχυση αφορά συνολικά 2.197.000 συνταξιούχους και έχει ως στόχο την οικονομική στήριξη των δικαιούχων. Η απουσία εισοδηματικών κριτηρίων διευρύνει την κατηγορία των συνταξιούχων που μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, καθώς δεν αποκλείονται όσοι έχουν υψηλότερο εισόδημα αποκλειστικά για τον λόγο αυτό.

Η καταβολή των 400 ευρώ δεν θα επηρεάσει το ποσό της κύριας ή επικουρικής σύνταξης. Πρόκειται για αυτοτελή οικονομική ενίσχυση, η οποία καταβάλλεται μία φορά. Παράλληλα, δεν αποτελεί μέρος των τακτικών συνταξιοδοτικών πληρωμών.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό από την ημερομηνία πληρωμής, καθώς η πίστωση μπορεί να εμφανιστεί σταδιακά, ανάλογα με την τράπεζα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των χρημάτων.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την ενίσχυση φτάνει περίπου τα 878,8 εκατ. ευρώ, εφόσον καταβληθούν 400 ευρώ στο σύνολο των 2.197.000 δικαιούχων.

Με βάση τον προγραμματισμό, λοιπόν, στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η καταβολή των 400 ευρώ στους 2.197.000 συνταξιούχους. Η ενίσχυση θα είναι εφάπαξ, δεν αποτελεί αύξηση της σύνταξης και θα καταβληθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στους συνταξιούχους που πληρούν τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις.