Η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 1970 μεγάλωσε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από το σημερινό.

Όταν κοιτάζουμε πίσω και σκεφτόμαστε τα παιδικά μας χρόνια, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι ήταν μια ευτυχισμένη περίοδος της ζωής τους. Έρχονται στο μυαλό αναμνήσεις από τα απογεύματα στο πάρκο, τα γενέθλια, το κρυφτό, τις διακοπές στην παραλία, τα σνακ στο διάλειμμα ή τους δασκάλους στο σχολείο.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει μια φυσική τάση να κοιτάζει το παρελθόν με μια ορισμένη κατανόηση: απομακρύνει μέρος των αρνητικών αναμνήσεων και διατηρεί εκείνες που μας βοηθούν να δημιουργήσουμε μια πιο όμορφη και ήπια ιστορία για τα δικά μας παιδικά χρόνια.

Άλλωστε, είμαστε σχεδιασμένοι για να επιβιώνουμε και η ανάμνηση των καλών στιγμών είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους το μυαλό μας προστατεύει την ευημερία μας. Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι παιδικές ηλικίες τόσο ειδυλλιακές όσο τις φανταζόμαστε σήμερα. Πολλές εμπειρίες που εκείνη την εποχή ήταν δύσκολες, επώδυνες ή ακόμη και τραυματικές, κρύφτηκαν μέσα σε αυτή την επιλεκτική μνήμη που εμφανίζεται με το πέρασμα των χρόνων. Πληγές που ίσως δεν γνωρίζαμε πώς να διαχειριστούμε όταν ήμασταν παιδιά και οι οποίες, ως ενήλικες, εξακολουθούν να αποτελούν μέρος αυτού του αόρατου φορτίου που κουβαλά κάθε άνθρωπος.

Μέσα σε αυτόν τον προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο θυμόμαστε τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, ο ψυχολόγος Peter Gray έχει θέσει ένα συμπέρασμα στο επίκεντρο: σύμφωνα με τις μελέτες του για την παιδική ανάπτυξη, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ του 1960 και του 1970 ήταν η τελευταία γενιά που έζησε ένα είδος παιδικής ηλικίας που χαρακτηριζόταν από ελευθερία, αυτονομία και εμπειρίες οι οποίες σήμερα είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένες.

Μια παιδική ηλικία χωρίς οθόνες και με περισσότερη ελευθερία

Η γενιά που γεννήθηκε μεταξύ των δεκαετιών του 1960 και του 1970 μεγάλωσε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από το σημερινό. Δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε ψυχαγωγία διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Τα παιδιά περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας έξω από το σπίτι, παίζοντας στον δρόμο, λύνοντας τις διαφορές τους με άλλα παιδιά και εξερευνώντας το περιβάλλον τους χωρίς συνεχή επίβλεψη.

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Για τον Peter Gray, ερευνητή που ειδικεύεται στην ψυχολογία του παιχνιδιού, αυτές οι εμπειρίες ήταν θεμελιώδεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ανεξαρτησία, η αυτοπεποίθηση και η ανοχή στη ματαίωση.

Στις έρευνές του, ο ψυχολόγος έχει υποστηρίξει ότι το ελεύθερο παιχνίδι, δηλαδή το παιχνίδι που δεν οργανώνεται ούτε καθοδηγείται από ενήλικες, διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Όταν ένα παιδί αποφασίζει τι θα παίξει, πώς θα λύσει ένα πρόβλημα ή πώς θα αντιμετωπίσει μια διαφωνία με τους συνομηλίκους του, εξασκεί δεξιότητες που αργότερα θα χρειαστεί στην ενήλικη ζωή.

Μαθαίνοντας να διαχειρίζονται την ανία

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές ανάμεσα σε εκείνη την παιδική ηλικία και τη σημερινή είναι η σχέση με την ανία. Τα παιδιά των προηγούμενων γενεών είχαν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς άμεση ψυχαγωγία. Δεν υπήρχαν TikTok ή Instagram, ούτε βιντεοπαιχνίδια και συσκευές που μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή τους για ώρες.

Η ανία τα ανάγκαζε να δημιουργήσουν. Το να επινοούν παιχνίδια, να κατασκευάζουν αυτοσχέδια καταφύγια, να φαντάζονται ιστορίες ή να αναζητούν νέους τρόπους για να διασκεδάσουν ήταν μέρος της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτές οι στιγμές βοηθούσαν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της υπομονής και της ικανότητας να είναι κανείς με τον εαυτό του χωρίς να χρειάζεται διαρκή ερεθίσματα.

Σήμερα, αντίθετα, πολλά παιδιά μεγαλώνουν έχοντας άμεση πρόσβαση σε περιεχόμενο και ψυχαγωγία, γεγονός που μπορεί να δυσκολεύει την ανοχή σε στιγμές αναμονής ή κενού.

Μικρές ευθύνες που διαμόρφωναν τον χαρακτήρα

Ένα ακόμη βασικό στοιχείο εκείνης της παιδικής ηλικίας ήταν η συμμετοχή στις καθημερινές υποχρεώσεις. Πολλά παιδιά βοηθούσαν στο σπίτι, φρόντιζαν μικρότερα αδέλφια, έκαναν μικροδουλειές ή είχαν μικρές οικογενειακές ευθύνες.

Αυτές οι φαινομενικά απλές πράξεις είχαν σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο: δίδασκαν στα παιδιά ότι οι αποφάσεις τους είχαν συνέπειες και ότι μπορούσαν να συμβάλλουν στη λειτουργία του περιβάλλοντος γύρω τους.

Οι ψυχολόγοι το αποκαλούν «εσωτερικό σημείο ελέγχου» (internal locus of control): την αίσθηση ότι οι πράξεις μας επηρεάζουν όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που συνδέεται με μεγαλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης των δυσκολιών.

Η σημασία του να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα κατά μέτωπο

Οι κοινωνικές σχέσεις ήταν επίσης διαφορετικές. Οι συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών συνήθως λύνονταν πρόσωπο με πρόσωπο. Ένας καβγάς στο σχολείο σήμαινε ότι την επόμενη ημέρα θα έπρεπε να συναντήσεις ξανά το άλλο άτομο, να διαπραγματευτείς, να ζητήσεις συγγνώμη ή να μάθεις να συνυπάρχεις μαζί του.

Χωρίς μηνύματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δυνατότητα να εξαφανιστούν πίσω από μια οθόνη, τα παιδιά έπρεπε να αναπτύξουν τρόπους για να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να κατανοούν τους άλλους και να αντιμετωπίζουν δύσκολες ή άβολες καταστάσεις.

Για πολλούς ειδικούς, αυτή η πρώιμη έκθεση σε μικρά καθημερινά προβλήματα βοηθούσε στην ανάπτυξη μεγαλύτερης συναισθηματικής ανθεκτικότητας.

Η γενιά που έμαθε να αντέχει

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν μεταξύ του 1960 και του 1970 δεν είχαν απαραίτητα μια τέλεια παιδική ηλικία ούτε ήταν απαλλαγμένοι από προβλήματα. Έζησαν και εκείνοι δυσκολίες, στερήσεις και περίπλοκες οικογενειακές καταστάσεις. Ωστόσο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσαν τους επέτρεψε να αναπτύξουν μια σειρά από δεξιότητες που σήμερα μοιάζουν λιγότερο συνηθισμένες.

Το παιχνίδι χωρίς συνεχή επίβλεψη, η ανία χωρίς τεχνολογία, οι μεγάλες αποστάσεις που περπατούσαν, η αντιμετώπιση μικρών απογοητεύσεων και η ανάληψη ευθυνών ήταν εμπειρίες που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν τον κόσμο.

πηγή: okdiario