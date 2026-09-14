Ένα από τα στέκια του στην Γουέικο λειτουργεί μέχρι σήμερα, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή του με τον διάσημο πελάτη του.

Ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της μουσικής και γνώρισε πρωτοφανή φήμη. Υπήρξε, όμως, μια σύντομη περίοδος στη ζωή του κατά την οποία έζησε πιο απλή ζωή.

Ο «Βασιλιάς του Ροκ εν Ρολ» υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό από το 1958 έως το 1960. Όσο βρισκόταν στη βάση του Φορτ Χουντ στο Τέξας, συνήθιζε να περνά τα Σαββατοκύριακά του στην κοντινή πόλη Γουέικο.

Ένα από τα στέκια του στην περιοχή λειτουργεί μέχρι σήμερα, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεσή του με τον διάσημο πελάτη του.

Πρόκειται για το Cupp’s Drive Inn, ένα παραδοσιακό αμερικανικό drive-in, όπου οι πελάτες παραγγέλνουν από το αυτοκίνητό τους και οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες. Εκεί εξακολουθεί να σερβίρεται το αγαπημένο γεύμα του Έλβις: ζουμερό διπλό cheeseburger με μπέικον.

Ο Έλβις συνήθιζε να επισκέπτεται το Cupp’s κατά τις εξορμήσεις του στη Γουέικο, φτάνοντας συνήθως με μια Cadillac και παρέα με τον φίλο του, Έντι Φάνταλ.

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Χρονοκάψουλα

Σήμερα, το Cupp’s μοιάζει με πραγματική χρονοκάψουλα μιας άλλης εποχής. Οι τιμές, φυσικά, έχουν αυξηθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1950, ωστόσο τα μπέργκερ εξακολουθούν να θεωρούνται οικονομικά για τα σημερινά δεδομένα. Το μαγαζί παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στους φοιτητές, στους παλιούς κατοίκους της περιοχής αλλά και στους επισκέπτες που φτάνουν στη Γουέικο για να επισκεφθούν τη δημοφιλή Magnolia Market.

Οι πρόσφατες κριτικές πελατών είναι ενθουσιώδεις. «Το καλύτερο cheeseburger που έχω φάει εδώ και πολύ καιρό», έγραψε ένας επισκέπτης, ενώ ένας άλλος ανέφερε: «Τρώω εδώ εδώ και 55 χρόνια. Το καλύτερο μπέργκερ στην περιοχή της Γουέικο».

Το Cupp’s διαθέτει σχεδόν άριστη βαθμολογία 4,8 στα 5 αστέρια στο Google, επιβεβαιώνοντας ότι η εμφάνιση μπορεί πράγματι να ξεγελάσει. «Αυτό το μέρος ήταν φανταστικό. Φτάσαμε και νομίσαμε ότι ήταν ερείπιο. Μπήκαμε μέσα και βρήκαμε εξαιρετική εξυπηρέτηση και καταπληκτικό φαγητό», έγραψε ένας πελάτης.

Η παραγγελία που συνήθιζε να κάνει ο Έλβις παραμένει διαθέσιμη μέχρι σήμερα. Πρόκειται για ένα διπλό cheeseburger με μπέικον, που κοστίζει 10,49 δολάρια.

Με πληροφορίες από yahoo.com