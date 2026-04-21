Ο Πρίσλεϊ επέστρεψε και εκτόπισε τον Prince.

O Έλβις Πρίσλεϊ αποδείχθηκε πόλος έλξης στο box office, όπως ακριβώς ήταν και πριν από δεκαετίες.

Ο Μπαζ Λούρμαν, ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνια για να τιμά στον θρύλο της ροκ και συνεργάζεται με την οικογένεια Πρίσλεϊ, κυκλοφόρησε ένα υβρίδιο ταινίας συναυλίας/ντοκιμαντέρ με τίτλο Epic, ένα ακρωνύμιο που σημαίνει Elvis Presley in Concert. Η ταινία, η οποία κέρδισε πάνω από 23 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, συνοδεύτηκε από ένα άλμπουμ με soundtrack, και αυτό το σετ, κάπως ήταν αναμενόμενο, κατέκτησε την κορυφή.

Το Epic επέστρεψε στα charts και ο Πρίσλεϊ κατάφερε να φτάσει στο στο Νο. 1 των Επίσημων Άλμπουμ Soundtrack στη Βρετανία.

Με μόλις οκτώ εβδομάδες στο ενεργητικό της στο Official Soundtrack Albums chart, το Epic κατατάσσεται ήδη ως μία από τις πιο ισχυρές εμφανίσεις του Πρίσλεϊ. Το Elvis by the Presleys παραμένει η συλλογή με τη μεγαλύτερη παραμονή στα charts με 40 καρέ στο roster.

Ωστόσο, ο Πρίσλεϊ δεν κατέκτησε μόνο την κορυφή της συγκεκριμένης λίστας, αλλά κατάφερε να εκτοπίσει και τον Prince και τους The Revolution, που κυριαρχούσε με το Purple Rain. Το Purlpe Rain που έχει περάσει πάνω από 1.000 εβδομάδες στην λίστα των Επίσημων Άλμπουμ Soundtrack, υποχώρησε μόνο μία θέση στο Νο. 2.

Την ίδια στιγμή που το Epic επέστρεψε στο Νο. 91 στην κατάταξη των κυκλοφοριών με τις καλύτερες πωλήσεις σε CD, κασέτα ή βινύλιο και στο Νο. 95 στον γενικό αριθμό πωλήσεων. Επίσης, δύο διαφορετικά ολοκληρωμένα άλμπουμ του Πρίσλεϊ εμφανίζονται στα βρετανικά charts αυτή τη στιγμή. Το Elvis: 30 Number One Hits υποχωρεί από το Νο. 57, όπου βρισκόταν πριν από λίγες μέρες, τόσο στα Official Albums όσο και στα Official Albums Streaming charts. Έφτασε στο Νο. 64 στην κατάταξη streaming και στο Νο. 69 στην κατάταξη των 100 πιο δημοφιλών συλλογών στη χώρα.

Σε αντίθεση με το Epic, το Elvis: 30 Number One Hits δεν είναι μπεστ σέλερ, αν και είναι η συλλογή στην οποία επικεντρώνονται οι περισσότεροι φανς όταν θέλουν να ακούσουν τα πιο διάσημα singles του Presley.

Με πληροφορίες του Forbes