Οι ΗΠΑ εξετάζουν την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, επικαλούμενο φόβους για ρωσική αντίδραση και περιορισμένα αμερικανικά αποθέματα λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Στην ακύρωση του σχεδίου αποστολής πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία αναμένεται να προχωρήσουν οι ΗΠΑ, καθώς στελέχη του Πενταγώνου εκφράζουν ανησυχίες πώς η Ρωσία θα θεωρήσει την κίνηση αυτή ως κλιμάκωση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Μόσχα θα προχωρήσει σε αντίποινα εάν η κυβέρνηση Τραμπ υλοποιήσει την προσπάθεια ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας στο κέντρο της Ευρώπης, αναφέρει το Politico, επικαλούμενο δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και έναν Αμερικανό.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναπροσαρμογή της αμερικανικής στρατηγικής έναντι του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται η ακύρωση της ανάπτυξης χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών στη Γερμανία, καθώς και η απόσυρση ορισμένων στρατιωτικών μέσων από την Ευρώπη.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ και επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε ότι η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος για την άμυνά της τόσο άμεσα όσο και στο προσεχές μέλλον, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «αναπροσανατολίσουν» μέρος του εξοπλισμού και των δυνάμεών τους σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Παράλληλα, η πιθανή ακύρωση της αποστολής των Tomahawk συνδέεται και με τις πιέσεις που δέχονται τα αμερικανικά αποθέματα οπλικών συστημάτων. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν χιλιάδες πυραύλους Tomahawk και Patriot κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που έχει περιορίσει σημαντικά τα διαθέσιμα αποθέματα. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει πρόσφατα στο Κογκρέσο ότι θα απαιτηθούν «μήνες ή και χρόνια» για την πλήρη αναπλήρωση των πυρομαχικών που καταναλώθηκαν.

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Η προοπτική ανατροπής της συμφωνίας προκαλεί έντονη ανησυχία στο Βερολίνο, καθώς η Γερμανία βρίσκεται σε διαδικασία ταχείας αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεών της, με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας απέναντι στη Ρωσία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι δεν ανέμενε την ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, κυρίως λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας των συγκεκριμένων πυραύλων Cruise, οι οποίοι διαθέτουν βεληνεκές άνω των 1.600 χιλιομέτρων.