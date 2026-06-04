«Αρκετά με τον πόλεμο, η επιλογή είναι δική σου», το μήνυμα Ζελένσκι στον Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν να συναντηθούν, για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο, στην οποία τονίζει πως το Κίεβο είναι έτοιμο για πλήρη κατάπαυση πυρός, κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων.

«Αρκετά με τον πόλεμο, η επιλογή είναι δική σου», τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος στον Ρώσο ομόλογό του, μέσα από την ανοιχτή επιστολή των 1.785 λέξεων (στην αγγλική έκδοσή της) και προτείνει τον τερματισμό της σύγκρουσης «με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί». Νωρίτερα σήμερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη πως η Ρωσία είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία- κάτι που ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ- εάν η Ουκρανία προχωρήσει σε παρόμοιους συμβιβασμούς.

Η πρόταση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν

Στην επιστολή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προτείνει να τερματιστεί ο πόλεμος με απευθείας συνομιλίες των δύο πλευρών και προτείνει συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σημειώνοντας ουσιαστικά ότι ένας Ουκρανός ηγέτης δεν μπορεί να πάει στη Μόσχα, ούτε ένας Ρώσος πρόεδρος στο Κίεβο, συμπληρώνει πως υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά φιλοξενούν συνομιλίες ηγετών για την επίλυση πολέμων, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι η Ελβετία, η Τουρκία και τα κράτη του αραβικού κόσμου είναι ανάμεσα στα πρόθυμα και ικανά να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Οι ηγέτες επιλύουν τα βασικά ζητήματα», τονίζει και προτείνει να οριστεί ημερομηνία για τη μεταξύ τους συνάντηση. Υπογραμμίζει πως η Ευρώπη θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, όπως και οι ΗΠΑ.

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«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων», γράφει ο Ζελένσκι και σημειώνει πως οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να επιτηρούν την εκεχειρία κατά μήκος της γραμμής όπου θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Επίσης, δηλώνει πως το Κίεβο είναι έτοιμο για ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων πολέμου.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2062602347314880683}

«Θα παλέψεις σκληρά για την ύπαρξή σου»

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποιεί τον Πούτιν ότι θα παλέψει για την ίδια την ύπαρξή του εάν δεν τερματίσει τον πόλεμο, ενώ κάνει αναφορά και στην ηλικία του, μεταξύ άλλων.

«Αν προσωπικά δεν καταλήξεις ότι είναι η ώρα να τερματίσεις τον πόλεμο, η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά για την ύπαρξή της», τονίζει. «Αλλά κι εσύ θα πρέπει να παλέψεις πολύ πιο σκληρά για τη δική σου ύπαρξη, όχι της Ρωσίας, αλλά τη δική σου. Και αυτό δεν είναι απειλή από εμένα ή την Ουκρανία. Είναι ένα δεδομένο της ρωσικής ιστορίας, που το ξέρεις καλά: όταν η Ρωσία αρχίζει να κουράζεται, έρχεται η αλλαγή», τον προειδοποιεί και καταλήγει: «Μπορείς να σταματήσεις τον πόλεμό σου».

Σε άλλο σημείο, ο Ζελένσκι διαμηνύει στον Πούτιν: «Δεν μπορείς παρά να το προσέξεις. Έπειτα από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία έχει αρχίσει να αφήνει το σημάδι της. Και με τον καιρό, η κόπωση μαζί σου μόνο θα αυξάνεται».

«Η δική σου ζωή είναι πολύτιμη για εσένα»

«Όταν ανέβηκες στην εξουσία στη Ρωσία, πριν από 26 χρόνια και πλέον, πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία σε έβλεπαν θετικά. Έτσι ήταν. Αλλά τώρα αυτό ανήκει στο παρελθόν», γράφει στην αρχή της επιστολής ο Ζελένσκι.

«Τώρα, η συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών βλέπει θετικά ότι τα drones μεγάλου βεληνεκούς μας επισκέφθηκαν την έναρξη του φόρουμ σου στην Αγία Πετρούπολη, καλύπτοντας μια απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, αυτή η απόσταση δεν είναι το όριο των δυνατοτήτων μας», συνεχίζει.

«Έχεις περάσει σχεδόν τα μισά από τα 26 χρόνια σου στην εξουσία κάνοντας πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», λέει στον Πούτιν και συμπληρώνει: «Ό,τι κι αν λες για το ΝΑΤΟ, τη γεωπολιτική ή τη ρωσική γλώσσα, αυτός ο πόλεμος είναι προσωπική επιλογή σου, ένας πόλεμος χωρίς πραγματική αιτία. Έτσι θα τον θυμάται η ιστορία».

«Συχνά ακούμε ότι νιώθεις άνετος με αυτό τον πόλεμο. Σαφώς, όχι στις περιπτώσεις που αφορά την ασφάλεια της κατοικίας σου στο Βαλντάι, ή την παρέλασή σου στη Μόσχα. Η δική σου ζωή είναι πολύτιμη για εσένα», επισημαίνει ακόμα.

«Δεν θα έχεις αρκετά να εξαγοράσεις την αφοσίωση των Ρώσων»

Οι Ρώσοι επιτέλους νιώθουν λιγότερο άνετοι με το γεγονός ότι ο πόλεμος φέρνει ολοένα περισσότερες αρνητικές συνέπειες για τη χώρα τους, αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Δεν τους αρέσουν τα drones και οι πύραυλοί μας. Δεν τους αρέσουν οι ελλείψεις καυσίμων και οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές. Δεν τους αρέσουν οι συνεχείς περιορισμοί. Δεν τους αρέσει η πρόθεσή σου να κηρύξεις δεύτερο κύμα επιστράτευσης προκειμένου να επεκτείνεις τον πόλεμο σε άλλη κατεύθυνση στην Ουκρανία, ή να το χρησιμοποιήσεις εναντίον άλλων χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία. Δεν τους αρέσει το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται ένα τέλος στον πόλεμό σου», συμπληρώνει.

«Ναι, μπορείς ακόμα να αναγκάσεις τους Ρώσους να υπάρχουν με αυτό τον τρόπο. Αλλά οι πόροι σου συρρικνώνονται σημαντικά. Δεν θα έχεις αρκετά χρήματα ή πολιτικό κεφάλαιο για να εξαγοράσεις την αφοσίωση των Ρώσων, όπως κάνεις τα τελευταία 26 χρόνια. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα βοηθήσει να έρθει πιο σύντομα αυτή η στιγμή», τονίζει.

Επίσης, κάνει αναφορά στις απώλειες που είχαν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τον Μάιο. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τον προηγούμενο μήνα σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν περισσότεροι από 30.000 Ρώσοι στρατιώτες.

«Ξέρουμε ότι το 63% των απωλειών σας στο πεδίο της μάχης έχουν σκοτωθεί και το 37% έχουν τραυματιστεί. Τον 21ο αιώνα, κανένας στρατός δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια αναλογία. Και το ποσοστό εκείνων που σκοτώνονται θα συνεχίσει να αυξάνεται», σχολιάζει, ενώ τονίζει πως παρότι η Ουκρανία έχει μικρότερες απώλειες «1 προς 5 ή 1 προς 6» όπως αναφέρει, «κάθε μία είναι επώδυνη για εμάς».

«Είσαι ο πρώτος Ρώσος ηγέτης που ζήτησε βοήθεια από τη Β. Κορέα»

Ακόμα, στην επιστολή ο Ζελένσκι αναφέρει πως ο Πούτιν παρατείνει διαρκώς τη δική του διορία για την κατάληψη περιοχών, ιδιαίτερα του Ντονέτσκ. «Και δεν θα το καταλάβεις ούτε φέτος», προσθέτει.

«Αλλά εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε έναν μόνιμο πόλεμο. Είμαι πεπεισμένος ότι η πλειονότητα των Ρώσων θα απαντήσει θετικά σε αυτό, όπως το ξέρεις κι εσύ», συμπληρώνει.

Τονίζει πως τόσο ο Πούτιν όσο και οι σύμβουλοί του έκαναν λάθος όταν πίστευαν πως η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να αντέξει τόσο. «Ενώσαμε πολλούς στον κόσμο στο πλευρό της Ουκρανίας και εναντίον σας. Βρήκαμε τα όπλα και τη χρηματοδότηση που χρειαζόμασταν. Εμείς έχουμε υποστήριξη, εσείς κυρώσεις. Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη», συνεχίζει.

Εξάλλου, σχολιάζει ότι η Ουκρανία μετέφερε τον πόλεμο στα ρωσικά εδάφη. «Και δεν θα μπορούσες να το αντιμετωπίσεις χωρίς τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας. Είσαι ο πρώτος ηγέτης της Ρωσίας που στράφηκε στην Πιονγιάνγκ για βοήθεια. Και σήμερα εξαρτάσαι πλήρως από την Κίνα, επίσης κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στην ιστορία της Ρωσίας», συμπληρώνει.