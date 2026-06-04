Οι διαμαρτυρίες είναι απάντηση στις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, αν και οι λεπτομέρειες των αμφισβητούμενων μέτρων δεν είναι άμεσα σαφείς.

Το απόλυτο χάος επικράτησε στις Βρυξέλλες την Πέμπτη όταν πάνω από 1.000 άτομα, κυρίως νεαροί διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό για να διαμαρτυρηθούν κατά των μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση στη γαλλόφωνη ομοσπονδία της Βαλλονίας-Βρυξελλών.

Εκεί ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές έσπασαν τα αστυνομικά φράγματα, έβαλαν φωτιά στις κυλιόμενες σκάλες του σταθμού, κατέστρεψαν στάσεις λεωφορείων, εκτόξευσαν πυροτεχνήματα προς την αστυνομία, ενώ έβαλαν φωτιά σε ποδήλατα και άλλα αντικείμενα στο κέντρο του δρόμου.

{https://x.com/NicoJacobs_/status/2062464127344181544}

{https://x.com/Gdams70/status/2062519290792730645}

Στο σημείο αναπτύχθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Οι αστυνομικοί έκλεισαν τις περισσότερες από τις εξόδους του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού αφήνοντας μόνο μία πύλη ανοιχτή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία σε όλη την πόλη των Βρυξελλών υπήρξαν ανάλογα επεισόδια αλλά τα μεγαλύτερα σημειώθηκαν κυρίως στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση και στο δίκτυο του μετρό.

{https://x.com/JohnNorak/status/2062461587777069358}

{https://x.com/Aesalerte/status/2062550886627348762}

Νωρίτερα, υπήρχαν αναφορές για επεισόδια και στον σταθμό Saint-Guidon του μετρό στο Anderlecht. Σύμφωνα με τα βελγικά Μέσα, διαδηλωτές έριξαν φράγματα στις ράγες και άνοιξαν τους πυροσβεστήρες στις πλατφόρμες του σταθμού.

{https://x.com/Barbarabonte/status/2062467999076909185}

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως κατευθύνονται στο Κοινοβούλιο της Γαλλικής Κοινότητας, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες εντείνεται η αντίθεση στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται.

{https://x.com/french_report78/status/2062550245058183424}

Οι διαμαρτυρίες είναι απάντηση στις μεταρρυθμίσεις που πρότεινε η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών, αν και οι λεπτομέρειες των αμφισβητούμενων μέτρων δεν είναι άμεσα σαφείς. Από τη πλευρά της η αστυνομία δεν έχει δώσει πληροφορίες σχετικά με συλλήψεις ή τραυματισμούς.

{https://x.com/OkosOstan/status/2062546912960479250}

Με πληροφορίες του BrusselsTimes/lesoir