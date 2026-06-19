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Το «καλάθι - καπαμά» τώρα και σε... πλατφόρμα, λέει ο γνωστός δημοσιογράφος.

Αναδημοσιεύουμε ανάρτηση του Νίκου Μπογιόπουλου από το f/b:

«Το νέο πυροτέχνημα του τσίρκου που κυβερνάει, το ξέρετε: Η πλατφόρμα "πόσο κάνει". Ε, λοιπόν, δείτε τι έβγαλε η έρευνα που κάναμε κατά τις 6 το απόγευμα με τον συνάδελφο Αντώνη Μορτάκη σήμερα στον Real. Φτιάξαμε μια λίστα με ψώνια και αρχίσαμε το... ψάξιμο. Δείτε τις προέκυψε:

- για μια 6αδα νερά πας στο Lidl.

- για την χλωρίνη, όμως, πρέπει να φύγεις και να πας στον Μασούτη.

- για τα μακαρόνια φεύγεις κι από τον Μασούτη και τρέχεις Σκλαβενίτη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- εκεί κοιτάς παρακάτω τη λίστα και βλέπεις Κόκα Κόλα. Φεύγεις και πας Γαλαξία.

- για το ρύζι φεύγεις κι από κει και πας Χαλκιαδάκη.

- αμα θες φακές (ψιλές, έτσι;) έφυγες για Βασιλόπουλο.

- παρακάτω στη λίστα βλέπεις φέτα. Την έκατσες. Πίσω στον Γαλαξία.

- επόμενο: παξιμάδια (σταρένια, 'νταξει;). Ξεκουβάλα. Βουρ για My Market.

- κάπως σου 'ρθε και θες να το αλλάξεις σε παξιμάδι κρίθινο (χωρίς αλάτι, αδερφέ). Την πάτησες. Ξανά Βασιλόπουλο.

- θες και καφέ. Εδώ θέλει σκέψη: Η' θα πάρεις τα 194 γραμμάρια, οπότε καλά είσαι στο Βασιλόπουλο, ή άμα είσαι μερακλής και θες 340 γραμμάρια, πετάγεσαι ξανά στον Σκλαβενίτη...

Τώρα, βέβαια, για όλες αυτές τις μετακινήσεις ώστε να γλιτώσεις μερικές δεκάρες του ευρώ (περί αυτού πρόκειται!) εκτός από χρόνο και νεύρα πρέπει να καταναλώσεις και βενζίνη. Οπότε, πριν ξεκινήσεις την σουπερμαρκετιάδα, πετάξου μέχρι την... Κύπρο να φουλάρεις γιατί εκεί θα την βρεις φθηνότερη.

Συμπέρασμα 1ο: «Μας υποχρέωσες, μα δεν μας είπες, τελικά, πόσο μας χρέωσες» (Στράτος Διονυσίου)

Συμπέρασμα 2ο: Το «καλάθι - καπαμά» τώρα και σε... πλατφόρμα.

Συμπέρασμα 3ο: Βρε δεν ντρεπούστε τέτοιοι που 'στε;"

Άδικο έχει;

Β.Σκ.