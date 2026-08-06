Η πλατφόρμα myBusinessSupport θα παραμείνει ανοικτή για τις επιχειρήσεις έως και τις 20 Αυγούστου, τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι.

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις της Σαμοθράκης που υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως αποτέλεσμα των καταστροφικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε από σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου και αφορά τον πρώτο κύκλο του ειδικού σχήματος στήριξης, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν έμμεσα από τις συνέπειες των πυρκαγιών.

Στην παρούσα φάση καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ εφόσον είχαν κατά τον νόμο υποχρέωση, λειτουργούσαν νομίμως κατά την 19η Αυγούστου 2023, έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στη Σαμοθράκη και υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν από τις 19 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Η διαδικασία προβλέπει δύο στάδια. Στην πρώτη φάση οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενώ στη δεύτερη φάση, μετά την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, θα καθοριστούν οι τελικοί όροι ένταξης, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία καταβολής των ποσών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport έως και τις 20 Αυγούστου 2026.