Οι μεταγραφικές κινήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης τη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο αγγίζουν τα 225 εκατ. ευρώ.

Την απόκτηση του 19χρονου Ιβοριανού επιθετικού Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (06/08) η Ρεάλ Μαδρίτης, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με τη «Βασίλισσα» διάρκειας επτά ετών (2033).

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Η Ρεάλ δεν έκανε γνωστό το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ωστόσο σύμφωνα με δημοσίευμα της «MARCA», το ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 125 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον μπόνους ύψους 10 έως 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αν επιβεβαιωθούν τα ποσά, πρόκειται για μεταγραφή-ρεκόρ για τον σύλλογο.

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Το rebuild της Ρεάλ Μαδρίτης

Η απόκτηση του Ντιομαντέ, ο οποίος μαγνήτισε τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ 2026, αποτελέι το πιο ηχηρό χτύπημα της Ρεάλ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο, οι Μαδριλένοι έχουν προχωρήσει σε σημαντικές προσθήκες.

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Η Ρεάλ απέκτησε τον πρωταθλητή κόσμου Μαρκ Κουκουρέγια από την Τσέλσι έναντι 25 εκατ. ευρώ, τον πρώην επιθετικό της Λεβάντε, Κάρλος Έσπι (25 εκατ. ευρώ) και τον Ντένζελ Ντάμφρις από την Ίντερ (20 εκατ ευρώ).

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Συνολικά οι μεταγραφικές κινήσεις των 15 φορές πρωταθλητών Ευρώπης αγγίζουν τα 225 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να λογίζονται οι μεταγραφές των Μπερνάντο Σίλβα και Ιμπραϊμα Κονατέ, οι οποίοι έγιναν κάτοικοι Μπερναμπέου μετά τη λήξη των συμβολαίων τους με τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ αντίστοιχα.

Παρά τα μεγάλα ποσά, η οικονομική εικόνα της ομάδας δεν είναι τόσο επιβαρυμένη όσο φαίνεται. Τα έσοδα από πωλήσεις παικτών, κυρίως προϊόντων των ακαδημιών της, έχουν ξεπεράσει τα 184 εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το καθαρό κόστος των κινήσεων.