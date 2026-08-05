Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να λογίζεται ο Δημήτρης Γιαννούλης, με τον διεθνή αριστερό μπακ να φτάνει το απόγευμα της Τετάρτης (05/08) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «δικέφαλου του Βορρά».
Ο Γιαννούλης αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ.
Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο deal υπάρχει και μπόνους ύψους 500.000 ευρώ.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε. Το 2021 ο 31χρονος άφησε τον ΠΑΟΚ για τη Νόριτς, ενώ τη σεζόν 2024/25 πήρε μεταγραφή στη Bundesliga και την Άουγκσμπουργκ.
Στη διετή παρουσία του στη Γερμανία, ο Γιαννούλης κατέγραψε 63 συμμετοχές, 3 γκολ και 10 ασίστ.