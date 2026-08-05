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Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τον «επαναπατρισμό» του Δημήτρη Γιαννούλη από την Άουγκσμπουργκ.

Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να λογίζεται ο Δημήτρης Γιαννούλης, με τον διεθνή αριστερό μπακ να φτάνει το απόγευμα της Τετάρτης (05/08) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του «δικέφαλου του Βορρά».

Ο Γιαννούλης αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ.

Η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Άουγκσμπουργκ ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο deal υπάρχει και μπόνους ύψους 500.000 ευρώ.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε. Το 2021 ο 31χρονος άφησε τον ΠΑΟΚ για τη Νόριτς, ενώ τη σεζόν 2024/25 πήρε μεταγραφή στη Bundesliga και την Άουγκσμπουργκ.

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Στη διετή παρουσία του στη Γερμανία, ο Γιαννούλης κατέγραψε 63 συμμετοχές, 3 γκολ και 10 ασίστ.