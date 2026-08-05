Ομάδες και φίλαθλοι απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς πυροσβέστες και χειριστές του ελικοπτέρου.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Conference League, οι «πράσινοι» απέτισαν φόρο τιμής στους πυροσβέστες και στα μέλη του πληρώματος ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές φωτιές της Δυτικής Αττικής, της Κρήτης και του Γυθείου.

Οι φίλαθλοι και οι δύο ομάδες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή κατά τη διάρκεια του καθήκοντος.

Το γήπεδο σιώπησε, με τον κόσμο να στέκεται όρθιος σε ένδειξη σεβασμού, ενώ ακολούθησε θερμό χειροκρότημα για τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν στην προσπάθεια να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες.

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