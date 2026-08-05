Θύματα και δράστης είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη νοσηλεύεται μετά από ένοπλη επίθεση σε κατοικία στην κομητεία Κάσγουελ της Βόρειας Καρολίνας, στις ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, πριν από τις 08:00 (τοπική ώρα), σε αγροτική περιοχή στο Prospect Hill.

Ο σερίφης της κομητείας Κάσγουελ, Τόνι Ντάρντεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τόσο τα θύματα όσο και ο δράστης, ο οποίος είναι επίσης νεκρός, ήταν ενήλικα μέλη της ίδιας οικογένειας.

«Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Duke με τραύματα από πυροβολισμούς και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενημέρωση για την κατάστασή του», ανέφερε ο σερίφης.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων ή του δράστη, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται από σεβασμό προς την οικογένεια.

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Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε μια απομονωμένη περιοχή της κομητείας Κάσγουελ, στα σύνορα με τη Βιρτζίνια. Η περιοχή έχει περίπου 22.000 κατοίκους και είναι κυρίως αγροτική.

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των κατοίκων.

Στο σημείο βρίσκονται ερευνητές του Γραφείου Ερευνών της Πολιτείας (SBI) της Βόρειας Καρολίνας, οι οποίοι συλλέγουν στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος και παίρνουν καταθέσεις από τους μάρτυρες, προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.