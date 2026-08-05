Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (05/08) σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Λονδίνου, το Covent Garden.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με το SKY News, οι Αρχές ενημερώθηκαν για την επίθεση λίγο πριν τις 12:30 (τοπική ώρα). Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες και δυνάμεις άμεσης επέμβασης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

{https://x.com/SkyNews/status/2084997161146531973}

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν τέτοιου μεγέθους, όπου ελικόπτερο προσγειώθηκε στο κέντρο της πλατείας Trafalgar σε επιφυλακή ώστε να παραλάβει τραυματίες.

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Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε μία 47χρονη ως φερόμενη δράστιδα της επίθεσης, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια.

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Η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, η επίθεση σημειώθηκε στην Endell Street. Οι τέσσερις τραυματίες ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών εντοπίστηκαν από τους διασώστες με τραύματα από μαχαίρι, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι άγνωστη μέχρι στιγμής.

Οι αρχικές εκτιμίσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει η 47χρονη, η οποία τελεί υπό κράτηση.