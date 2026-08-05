Σχεδόν πέντε εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν καεί σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Την ίδια ώρα η Ευρώπη απειλείται από λειψυδρία και πλήττεται από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα.

Οι φωτιές και οι καύσωνες που σαρώνουν τη Γαλλία, τη Ισπανία και άλλα μέρη της Ευρώπης έχουν ήδη κοστίσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, σύμφωνα με ανάλυση των FT, που αναδεικνύει το αυξανόμενο τίμημα των πυρκαγιών που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή.

Σχεδόν μισό εκατομμύριο εκτάρια έχουν καεί κατά τους δύο πρώτους μήνες της αντιπυρικής περιόδου, με κόστος 3,1 δισ. ευρώ μόνο για τις πέντε πληγείσες χώρες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Το ποσό αυτό ξεπερνά κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέσο ετήσιο αντίκτυπο 2,5 δισ. ευρώ για ολόκληρη την ΕΕ.

Οι εκτιμήσεις των FT βασίζονται στη μεθοδολογία της Επιτροπής και σε αντίστοιχους υπολογισμούς της γαλλικής κυβέρνησης, ενώ αντιπροσωπεύουν το λεγόμενο κόστος «αποκατάστασης» για την επαναφορά των καμένων περιοχών στην προηγούμενη κατάστασή τους - που δεν είναι παρά ένας τρόπος καταγραφής της οικονομικής τους αξίας.

Το μέσο κόστος ανά εκτάριο για αναδάσωση και συντήρηση διαφέρει ανά χώρα, ανάλογα με τους τύπους εδαφοκάλυψης και την ηλικία του δάσους. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο συνολικός αντίκτυπος θα είναι τελικά πολύ υψηλότερος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ασφαλιστικές εταιρείες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξακολουθούν να υπολογίζουν το κόστος των ζημιών σε περιουσίες και καλλιέργειες, καθώς και το κόστος από το «φρένο» του τουρισμού εν μέσω καλοκαιριού, ενώ με την πάροδο του χρόνου αναμένονται και πρόσθετες επιβαρύνσεις, εξαιτίας των αυξημένων ασφαλίστρων ή ανασφάλιστων περιουσιών, του μειωμένου αριθμού επισκεπτών, αλλά και της ανάγκης για μεγαλύτερες δαπάνες σε πυροσβεστικό εξοπλισμό.

Προσοχη! Οι εκτιμήσεις αυτές δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τις τελευταίες φωτιές στην Ελλάδα, όπου ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι κλιμάκια θα παρέμβουν άμεσα για την καταγραφή των ζημιών, με σκοπό την παροχή κρατικής υποστήριξης σε όσους έχασαν τις περιουσίες τους.

Παράλληλα, το κόστος της ξηρασίας δεν έχει ακόμη εμφανιστεί, καθώς η πτώση της στάθμης των υδάτων στους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη προκαλεί προβλήματα στη διακίνηση εμπορευμάτων και περικοπές στην παραγωγή. Σημειώνεται πως γερμανικές χημικές εταιρείες, όπως οι BASF, Covestro και Evonik, διατηρούν εργοστάσια συγκεντρωμένα στις εκβολές του Ρήνου.

Τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα στον Δούναβη αναμένεται να προκαλέσουν το κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Ουγγαρίας, ο οποίος καλύπτει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια της χώρας. Η Ρουμανία αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει τη λειτουργία ενός από τους δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Cernavodă. Και οι δύο σταθμοί αντλούν νερό ψύξης από τον ποταμό.

Η Sarah Meier, ειδικός στα οικονομικά της κλιματικής αλλαγής στο ETH της Ζυρίχης, δήλωσε ότι το πραγματικό οικονομικό τίμημα μόνο από τις πυρκαγιές θα μπορούσε να είναι υπερτριπλάσιο του ετήσιου μέσου όρου, ύψους έως και 2,1 δισ. ευρώ σε απώλεια ΑΕΠ, που υπολόγισε ότι κόστισαν οι δασικές πυρκαγιές στις περιφερειακές οικονομίες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας από το 2011 έως το 2018.

«Αν οι πυρκαγιές καταλήξουν να φτάσουν στις πόλεις, το κόστος θα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από αυτό», δήλωσε η Meier.

Η φωτιά στη Ζιρόντ έστειλε 150.000 εργαζόμενους σε καθεστώς επιδοτούμενης εργασίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ζιρόντ αναφέρει ότι τουλάχιστον 40.000 επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις πυρκαγιές.

Ο νομός Ζιρόντ της Γαλλίας αποτελεί κέντρο των βιομηχανιών άμυνας και αεροδιαστημικής. Οι πυρκαγιές ανάγκασαν εταιρείες, όπως η κατασκευάστρια κινητήρων αεροσκαφών Safran, η κατασκευάστρια μαχητικών αεροσκαφών Dassault Aviation και η παραγωγός πυραύλων ArianeGroup, να διακόψουν την παραγωγή και να εκκενώσουν το προσωπικό τους.

Η περιοχή είναι επίσης φημισμένη για την παραγωγή κρασιού. Οι διάσημοι αμπελώνες του Μπορντό έχουν γλιτώσει σε μεγάλο βαθμό μέχρι στιγμής, αλλά είναι ασαφές εάν η οσμή του καπνού θα καταστρέψει τη συγκομιδή. Πλήγμα έχει δεχθεί και η καλλιέργεια στρειδιών στη λεκάνη Arcachon, ενώ ο τουρισμός, που αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ του νομού, αντιμετωπίζει συνεχείς διαταραχές.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ζιρόντ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 40.000 επιχειρήσεις είχαν επηρεαστεί άμεσα από τις πυρκαγιές, με 19.500 να έχουν κλείσει πλήρως έως τις 30 Ιουλίου, ενώ μεταξύ 120.000 και 150.000 εργαζόμενοι βρίσκονταν σε καθεστώς επιδοτούμενης από το κράτος μερικής απασχόλησης έως τις 27 Ιουλίου.

Οι φλόγες περικύκλωσαν την ισπανική πρωτεύουσα

Οι ισπανικές πυρκαγιές έφτασαν σε απόσταση έως και 50 χιλιομέτρων από την ισπανική πρωτεύουσα, καίγοντας σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα σε αγροτικές κωμοπόλεις. Η Ένωση Μικρών Αγροτών και Κτηνοτρόφων (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), που εκπροσωπεί παραγωγούς μικρής κλίμακας, μέτρησε αρχικές απώλειες 18.500 εκταρίων «αξιοποιήσιμης» γης, κυρίως βοσκοτόπων.

Μικρότεροι αγρότες κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν σφοδρά από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παρά όλα αυτά, η ζημιά είναι αμφίβολο να προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στο εθνικό ΑΕΠ.

Ο Ιωάννης Κουντούρης, αναπληρωτής καθηγητής στο Imperial College, δήλωσε ότι ορισμένες από τις πιο σημαντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών - όπως οι επιπλέον νοσηλείες ανθρώπων που υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση - δεν αποτιμώνται σε χρήμα και σπάνια προσμετρώνται.

Ο Andrew Kenningham, επικεφαλής οικονομικός αναλυτής για την Ευρώπη στην εταιρεία συμβούλων Capital Economics - ο οποίος σημείωσε ότι η Ζιρόντ αντιπροσωπεύει μόλις το 2,5% της παραγωγής της Γαλλίας - ανέφερε ότι οι φυσικές καταστροφές μπορούν να έχουν «ορισμένες παραδόξως θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ» που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν το αρχικό πλήγμα, καθώς η κρατική βοήθεια και οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις ενισχύουν τις δαπάνες για ανασυγκρότηση.

Όπως όμως επισήμανε η Meier, «αυτή δεν είναι η οικονομική ανάπτυξη που θέλουμε - πρόκειται απλώς για την αντικατάσταση κατεστραμμένου κεφαλαίου».