Οι δράστες προχώρησαν στην αναγραφή ναζιστικών συμβόλων με σπρέι σε υαλοπίνακες του σχολείου, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις

Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ομάδα αγνώστων στο 8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες της 28ης Ιουλίου, όταν άγνωστοι εισήλθαν στον χώρο του σχολείου και προχώρησαν σε εκτεταμένους βανδαλισμούς. Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σε εξοπλισμό της σχολικής μονάδας, ενώ κατέστρεψαν και υλικά συντήρησης και επισκευής που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες. Ιδιαίτερη ανησυχία και έντονη καταδίκη προκάλεσε το γεγονός ότι οι άγνωστοι έγραψαν με σπρέι ναζιστικά σύμβολα σε υαλοπίνακες του σχολείου σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Μηνύσεις κατά αγνώστων από Δήμο και σχολείο

Μετά το περιστατικό, ο Δήμος Ιωαννιτών και η Διεύθυνση του 8ου Γενικού Λυκείου προχώρησαν στην υποβολή μηνύσεων κατά αγνώστων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξετάσουν τα στοιχεία που υπάρχουν, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εισβολή και να αποδοθούν ευθύνες για τις καταστροφές που προκλήθηκαν. Παράλληλα, ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο σχολικό κτίριο. Στόχος είναι το 8ο ΓΕΛ να είναι πλήρως έτοιμο να υποδεχθεί μαθητές και εκπαιδευτικούς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

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«Απαράδεκτη ενέργεια σε βάρος της σχολικής κοινότητας»

Η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ιωαννιτών Βάσω Μέγα καταδίκασε το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας την εισβολή και τους βανδαλισμούς «απαράδεκτη ενέργεια» σε βάρος της δημόσιας περιουσίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όπως ανέφερε, ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός της αναγραφής ναζιστικών συμβόλων σε έναν χώρο που έχει ως αποστολή τη μόρφωση, την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. «Ακόμη πιο αποτρόπαιη είναι η αναγραφή ναζιστικών συμβόλων σε έναν χώρο παιδείας, γνώσης και δημοκρατίας. Τέτοιες πράξεις δεν έχουν καμία θέση στα σχολεία και στην κοινωνία μας», σημείωσε. Η ίδια υπογράμμισε ότι ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και θα φροντίσει για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

Οργισμένη αντίδραση από την Ένωση Γονέων

Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών όπου σε ανακοίνωσή της καταδικάζει απερίφραστα τις ενέργειες αυτές, κάνοντας λόγο για «θρασύδειλους που δρουν στα κρυφά» και σημειώνοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα σε σχολικές μονάδες της πόλης. «Δεν θα ανεχτούμε τα σχολεία μας να γίνουν εκκολαπτήρια φασιστών, ούτε θα επιτρέψουμε να καταστρέφονται υποδομές που συντηρούνται από τους κόπους των εργαζομένων», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Και τονίζεται ότι «δεν μας εκπλήσσει που άτομα με αυτή την ιδεολογία και τις απόψεις μόνο με καταστροφές και βανδαλισμούς μπορούν να εκφραστούν, διαλύοντας σχολικές υποδομές, γεμίζοντας σχολεία και υποδομές με το ρατσιστικό και φασιστικό τους δηλητήριο. Από την άλλη το έδαφος για να καλλιεργείται το ρατσιστικό – εθνικιστικό δηλητήριο μέσα και έξω από τα σχολεία είναι η πολιτική που από τη μια εμπορευματοποιεί την Παιδεία, κατηγοριοποιεί σχολεία και μαθητές και από την άλλη κόβει τους μισθούς, εντείνει τους πολέμους και τη φτώχεια, οδηγεί στην απόγνωση». Καταλήγοντας οι γονείς σημειώνουν ότι «καλούμε τους συλλόγους Γονέων, τους εκπαιδευτικούς, τα Μαθητικά Συμβούλια και το λαϊκό κίνημα, να καταδικάσουν τέτοιες απόψεις και πρακτικές. Να απομονώσουν κάθε ρατσιστική και φασιστική φωνή στα σχολεία και να αναλάβουν δράσεις που αποτελούν το αντίδοτο. Δηλαδή δράσεις που αναδεικνύουν τις αξίες της αλληλεγγύης, της φιλίας των λαών, του συλλογικού αγώνα για καλύτερες συνθήκες μόρφωσης, δουλειάς, ενάντια στη φτώχεια τους πολέμους»