Σύμφωνα με την Σοφία Ζαχαράκη συζητείται τόσο ο συνυπολογισμός των βαθμών από από την Α' Λυκείου όσο και η αναδιάρθρωση των προαγωγικών εξετάσεων, με πιθανή μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων από οκτώ σε έξι.

Στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βρίσκεται το Εθνικό Απολυτήριο, με το υπουργείο Παιδείας να επεξεργάζεται τα εναλλακτικά σενάρια που θα αλλάξουν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών του Λυκείου στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησης των Πανελληνίων Εξετάσεων, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση απαιτεί χρόνο, ευρεία συναίνεση και κυρίως ένα σύστημα που θα διασφαλίζει την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας.

«Δεν μπορεί να γίνει με μαγικό ραβδί. Είναι δύσκολο να προτείνει κανείς ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα», σημείωσε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι οι ενδεχόμενες αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ούτε εκείνους που βρίσκονται στην Γ' Γυμνασίου.

Στο τραπέζι η συμμετοχή του βαθμού της Α' Λυκείου

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η υπουργός, η Εθνική Επιτροπή για τον Διάλογο εξετάζει το ενδεχόμενο να προσμετράται ο βαθμός των μαθητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο και όχι αποκλειστικά η επίδοσή τους στις Πανελλήνιες. Μία από τις βασικές συζητήσεις αφορά το αν στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος θα συμμετέχει και ο βαθμός της Α' Λυκείου ή αν η αξιολόγηση θα ξεκινά από τις επόμενες τάξεις. Παράλληλα, εξετάζεται ποια και πόσα μαθήματα θα συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό, καθώς και ο ρόλος της Τράπεζας Θεμάτων στις γραπτές εξετάσεις.

Η φιλοσοφία που μελετάται είναι η συνολική αξιολόγηση της πορείας του μαθητή σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου, ώστε η εισαγωγή στα πανεπιστήμια να μην εξαρτάται αποκλειστικά από μία εξέταση διάρκειας λίγων ωρών. «Αναμένουμε τις προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τον Διάλογο. Αυτό που μελετά η επιτροπή είναι αν θα μετράμε και την πρώτη λυκείου και αν θα είναι και τα οκτώ ή τα έξι μαθήματα που δίνονται τώρα» επεσήμανε » τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε η κ. Ζαχαράκη, στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα σύστημα στο οποίο η προσπάθεια του μαθητή θα αποτυπώνεται σε βάθος χρόνου για αυτό και στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται τόσο ο συνυπολογισμός της επίδοσης των μαθητών από την Α' Λυκείου όσο και η αναδιάρθρωση των προαγωγικών εξετάσεων, με πιθανή μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων από οκτώ σε έξι.

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Το υπουργείο σχεδιάζει παράλληλα την έναρξη εθνικής διαβούλευσης με τη συμμετοχή μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, προκειμένου να συγκεντρωθούν αντίστοιχα και οι δικές τους προτάσεις για τις αλλαγές που χρειάζεται το Λύκειο και το εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ τονίζεται ότι οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου και την κατάθεση των προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο ότι δεν προβλέπονται άμεσες αλλαγές για τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου.