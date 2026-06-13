Αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης από το 2026-2027, όλες οι περιοχές που αποκτούν νέα σχολεία Δευτεροβάθμιας.

Στην ίδρυση νέων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νέων λυκειακών τάξεων προχωρά το Υπουργείο Παιδείας από το σχολικό έτος 2026-2027, με στόχο την κάλυψη αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, ιδρύονται εννέα νέες σχολικές μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Μουσικά και Εσπερινά σχολεία. Αναλυτικά, ιδρύονται:

Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας στον Έβρο.

3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού στη Δυτική Αθήνα.

Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού στη Μαγνησία.

4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά στο Ρέθυμνο.

Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου.

Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου.

2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας με έδρα το Εμπορείο.

Παράλληλα, από το ίδιο σχολικό έτος ιδρύονται νέες λυκειακές τάξεις προσαρτημένες σε υφιστάμενα γυμνάσια, ενισχύοντας τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών των μαθητών στις περιοχές όπου λειτουργούν ειδικού τύπου ή εσπερινά σχολεία. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται:

Γ΄ Λυκειακή Τάξη στο Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου.

Γ΄ Λυκειακή Τάξη στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας.

Γ΄ Λυκειακή Τάξη στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας.

Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκειακή Τάξη στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου.

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ η απόφαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση και επέκταση του σχολικού δικτύου, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες ή όπου δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές. Με την ίδρυση των νέων σχολείων και λυκειακών τάξεων αναμένεται να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μαθητών στη δημόσια εκπαίδευση, περιορίζοντας τις μετακινήσεις και ενισχύοντας τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές επιλογές σε τοπικό επίπεδο.