Στην ανάρτηση του προέδρου του Ιράν φαίνονται οι υπογραφές του Ντόναλντ Τραμπ και του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, από τους βασικούς διαμεσολαβητές για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ανάρτησε στα περσικά το υπογεγραμμένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο Ιρανός πρόεδρος, «αυτό το κείμενο αντανακλά τη φωνή ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό απειλές και πιέσεις. Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής επιμονής, της πολιτικής ορθότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας» ανέφερε ο Ιρανός πρόεδρος.

Στο έγγραφο που κοινοποίησε ο Πεζεσκιάν φαίνονται οι υπογραφές του Ντόναλντ Τραμπ και του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, από τους βασικούς διαμεσολαβητές για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

{https://x.com/drpezeshkian/status/2067577165604917494}

Το μνημόνιο κατανόησης είχε ήδη γνωστό από την Τετάρτη, όταν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε ο Τραμπ, με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής των G7 στο Εβιάν, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος διάβασε σε δημοσιογράφους τους 14 όρους της συμφωνίας- πλαίσιο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

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Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη χαλάρωση συγκεκριμένων οικονομικών περιορισμών για το Ιράν και διατυπώνει τις προσδοκίες για τις διαπραγματεύσεις επί του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, οι οποίες θα ακολουθήσουν.

«Μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», είναι ο τίτλος του εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από επικρίσεις για το γεγονός ότι έως τώρα παρέμενε μυστικό. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή σε ελβετικό θέρετρο, που έχει μετατραπεί σε φρούριο.

Το MoU δίνει περιθώριο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.