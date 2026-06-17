Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε νωρίτερα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 να μιλήσει για το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν.

Συνέντευξη Τύπου από το Εβιάν της Γαλλία παραχωρεί αυτή την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής των G7 και λίγο πριν αναχωρήσει για το Παρίσι και το δείπνο των ηγετών που παραθέτει ο Εμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες.

Αφού ο οικοδεσπότης της Συνόδου, Εμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο στη δική του συνέντευξη Τύπου για την ιστορική σύγκλιση των ηγετών στο θέμα της Ουκρανίας και χαιρέτισε την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για μία «όχι οριστική» - ακόμα όπως ο ίδιος είπε- συμφωνία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αυτός κατά τον Τραμπ θα είναι ο 9ος πόλεμος που θα τελειώσει.

Την Κυριακή φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν. Κατά 99% το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Το πετρέλαιο πέφτει σε ιστορικά χαμηλά

Αν δεν κάναμε αυτή τη συμφωνία θα ρίχναμε βόμβες για άλλες 2,3 βδομάδες, Το Ορμούζ δεν θα άνοιγε, το πετρέλαιο δεν θα έπεφτε,

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Όλα έγιναν επειδή εγώ ήμουν αυτός που σκότωσε τον στρατηγό Σολεϊμανι. Πολλοί πρωθυπουργοί και πρόεδροι στο G7 ήταν κατενθουσιασμένοι με τη συμφωνία.

Είμαι ενθουσιασμένος να ανακοινώσω πως.. είπε ο Τραμπ και συνέχισε οι Ιρανοί ήξεραν πως ερχόμουν και για 3η μέρα, δεν είχαν ναυτικό, στρατό, ηγέτες αλλά έχουν νέους ηγέτες, που νομίζω είναι πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοί

Κανείς δεν έχει πει για αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά νομίζω ότι θα συμπεριφέρονται καλύτερα

Δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή αν συνεχιζόταν αυτό, αλλά κάθε φορά που μιλούσαμε και λέγαμε κάτι συναρπαστικό το χρηματιστήριο ανέβαινε. είναι η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα, είναι πιο έξυπνο από τον καθένα εκτός από μένα.

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Τις τελευταίες δύο μέρες είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε - ήταν εδώ πολύ περισσότεροι από του g7, ο μακρόν έκανε και η Μπριζίτ φανταστική δουλειά, όλοι έβγαλαν ανακοίνωση ότι αγαπούν αυτή τη συμφωνία. Αν συνεχίζουμε να βομβαρδίζουμε για άλλους 3 μήνες θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε Το Στενό του Ορμούζ δεν θα άνοιγε.

Είχα κάποιους πολύ καλούς στρατηγούς, όχι αυτούς που βλέπετε στην τηλεόραση - φαινόμενο ο Πιτ Χέγκσεθ, παρεμπιπτόντως- εξολοθρεύσαμε τον Κασέμ Σολεϊμανί.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν είπε ότι αυτό ήταν το πιο σημαντικό γεγονός κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει είπε και επιτέθηκε ξανά στον Ομπάμα, φόρτωσε ένα αεροσκάφος με δισ. ευρώ δεν είχε να πληρώσει μισθούς, γέμισε ένα Boeing και το άδειασε στο Ιράν. Είχε συμφωνία να τους δώσει κυριολεκτικά ένα πυρηνικό/

Ο Νετανιάχου είναι πολύ καλός άνθρωπος αλλά μερικές φορές είναι πολύ ενθουσιασμένος. Του είπα να μειώσει λίγο την ένταση στον Λίβανο, δεν χρειάζεται να πυρπολείς ένα κτίριο κάθε φορά που κάνει κάτι η Χεζμπολάχ. Είναι εξαιρετικός πρωθυπουργός. Είχε έρθει στο Κογκρέσο και έκανε μία απαίσια συμφωνία για το Ισραήλ. Ήρθα εγώ μετά και την ακύρωσα. Για ένα κράτος χρειάζεσαι εκατοντάδες χρόνια αλλά το Ισραήλ και όλη η Μέση Ανατολή θα τερματιζόταν...

Και τους δυσκόλεψα (τους Ιρανούς) όταν το έκανα αυτό. Δεν τους δίνουμε καθόλου χρήματα, αν έχετε την απορία. Αν δεν συμμορφωθούν μετά από 60 μέρες θα πάμε πίσω και θα τους βομβαρδίσουμε.

Ο Τραμπ συνέχισε για το ουράνιο λέγοντας ότι κανείς δε θα το αγγίξει. Έχουμε κάμερες στο διάστημα παντού, σε πόρτες, βέβαια πότες δεν υπάρχουν τις καταστρέψαμε. Αν πλησιάσει κάποιος Μοχάμεντ κάτι, 50 -50, να είναι Μοχάμεντ είπε αστειευόμενος. κανείς δεν έχει δει τέτοιο αποκλεισμό. Τερματίσαμε με τα πυρηνικά. Εμείς έχουμε τα περισσότερα, η Ρωσία ακολουθεί και δεν είναι πολύ μακριά, η Κίνα είναι τρίτη αλά απέχει πολύ. Δεν χρειάζεται να ανατινάξουμε όλον τον κόσμο.

Η συμφωνία θα υπογραφεί σύντομα αύριο ίσως τις επόμενες μέρες. Είναι εγγύηση.

Πιθανόν να υπογράψουμε την συμφωνία. Το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα παράγει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Στείλαμε αντίγραφο της συμφωνίας στο Ισραήλ, μπορούν να γίνουν καλύτεροι, δεν λέω ότι δεν είναι καλοί εταίροι, μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά με τη Χεζμπολάχ. Αισθάνομαι πολύ άσχημα για τον Λίβανο, έχουν εξαιρετικό πολιτισμό, ίσως τον σημαντικότερο στη Μέση Ανατολή και τα τελευταία 50 -60 χρόνια ζουν μία κόλαση. Εργαζόμαστε στενά μαζί τους για το πυρηνικό υλικό, κανείς δεν θα το έχει. Δεν βιαζόμαστε, προς το παρόν, έχουμε κάμερες.

Εμείς δεν χρειάζεται να τους δώσουμε τίποτα. Άλλοι μπορεί να θέλουν να επενδύσουν (στο Ιράν) μπορείς να επενδύεις σε μία χώρα. Χρειάζονται επενδύσεις γιατί κάναμε 3 τρισ. δολ. ζημιές εκεί Μπορεί αν τους βοηθήσουν οι γείτονές τους. Αλλά ήταν fake news ότι θα τους βοηθήσουμε. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, αν γίνουν πολίτες του κόσμου, αλλά με την αλλαγή της διακυβέρνησης, δεν το έκανα για αυτό τον πόλεμο... Δεν χτυπάμε πριν το πρωινό...

Είναι καλοί διαπραγματευτές, αλλά και εμείς είμαστε.

{https://www.youtube.com/watch?v=0mcjYtQZLJE}