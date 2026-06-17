Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής των G7 αναμένεται να ενημερώσει για το μνημόνιο κατανόησης που θα υπογράψει με το Ιράν την Παρασκευή.

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο οικοδεσπότης της Συνόδου Κορυφής της ομάδας των G7 από το Εβιάν της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν ξεκίνησε ευχαριστώντας όλους όσοι συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να είναι η διοργάνωση επιτυχημένη.

Αυτά τα γεγονότα είναι επιτυχημένα όταν όλοι είναι πιστοί στη δουλειά τους. Αυτή η G7 έγινε σε δύσκολες εποχές, με ταραχές και πολέμους και ήταν πολλά που διακυβεύονται τους τελευταίους μήνες. Και τα διευθετήσαμε. Εξαιτίας της G7 ήταν επιτυχία και μπορέσαμε να δείξουμε ενότητα και συνεργασία μεταξύ των ηγετών που ήταν εδώ. Χαιρέτισε την εκ βαθέων αλλαγή προσέγγισης των ΗΠΑ στο ζήτημα της Ουκρανίας και έκανε λόγο για «ξεκάθαρη προθυμία» των ΗΠΑ να εργαστούν μαζί με τους Ευρωπαίους για τη στήριξή τους στο Κίεβο.

«Είχαμε πολύ σημαντική συζήτηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Μιλήσαμε για το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ, το ΔΝΤ, υιοθετήσαμε 9 διακηρύξεις για διάφορα θέματα και συμφωνήσαμε πρώτα από όλα για την Ουκρανία. Είχαμε μία εκ βαθέως συζήτηση με τον Ζελένσκι η οποία επέτρεψε να «εξευρεθούν σημαντικοί τομείς συμφωνίας». Για πρώτη φορά είχαμε κοινή γραμμή, για την υποδομή, την επίθεση στην πολιτιστική δομή της Ουκρανίας, υπάρχει γενική συμφωνία, «η Ουκρανία προχωρά μπροστά η Ρωσία πίσω», είπε ο Μακρόν αναφερόμενος και στα όπλα μακράς εμβέλειας.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Σύνοδος Κορυφής στο Εβιάν οδήγησε σε μια «άνευ προηγουμένου σύγκλιση» μεταξύ των ηγετών της G7, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, στην υποστήριξη της Ουκρανίας, αφότου κάλεσε τον Ζελένσκι να συμμετάσχει στη συνάντηση. Χαρακτήρισε την Σύνοδο Κορυφής εξαιρετικά ειλικρινή και χρήσιμη στο ζήτημα της Ουκρανίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συμφωνήσαμε για κοινή στήριξη για την Ουκρανία, αναδόμηση της για να μπορέσει να αντέξει τον επόμενο χειμώνα, πλήρης ασφάλεια της δομής του Τσερνομπίλ, θα εντείνουμε τις κυρώσεις και τις πιέσεις προς τη Ρωσία.

{https://www.youtube.com/watch?v=6fyUvQr7Guc}

«Η ισορροπία δυνάμεων έχει μετατοπιστεί ριζικά» στην Ουκρανία, σημείωσε ο Μακρόν και τόνισε την «ακλόνητη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία». Όπως δήλωσε ο Μακρόν οι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν την παροχή δυνατοτήτων και συστημάτων αεράμυνας για να βοηθήσουν την Ουκρανία ακόμη περισσότερο, επίσης οι ηγέτες υποστήριξαν το αίτημα της Ουκρανίας για ρυθμίσεις αδειοδότησης, ώστε να μπορούν να παράγουν οι ίδιοι μέρος αυτού του εξοπλισμού.

Υπερασπιζόμαστε την αρχή της αλληλεγγύης είπε ο Μακρόν και τόνισε ότι αυτή είναι μία αλλαγή στάσης. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο ξεκάθαρες και κοινές αποφάσεις σε επίπεδο G7 είπε και δήλωσε χαρούμενος που η G7 ολοκληρώνεται με «τέτοια σύγκλιση» στο θέμα της Ουκρανίας, την οποία χαιρετίζει ως «πραγματική πρόοδο».

Για τη Μέση Ανατολή ο Μακρόν έκανε λόγο για εξαιρετικά συμπεράσματα με τον Τραμπ, που θα λήξει την αστάθεια στην περιοχή. Πάνω από 20 χώρες συμφωνήσαμε, δεν ξεχνάμε τον Λίβανο για πλήρη ασφάλεια και προστασία, είπε ο Μακρόν και έκανε λόγο για πολιτικά μέτρα και μέτρα ασφάλειας για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα. Χρειαζόμαστε σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ο Μακρόν επικαλέστηκε αυτό που χαρακτήρισε ως βιομηχανική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας, υπερβολικές επιδοτήσεις και αδύναμη εγχώρια κατανάλωση. Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο και να εκσυγχρονίσει τις οικονομίες της, ενώ οι ΗΠΑ πρέπει να αντιμετωπίσουν τα δημοσιονομικά και εμπορικά τους ελλείμματα.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σημείωσε ακόμα πως είναι μια «πολύ καλή συμφωνία» και ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην G7 την υποστηρίζουν «επειδή είναι μια συμφωνία που θέτει τέλος σε μια κατάσταση μεγάλης αστάθειας που είχε τρομερές συνέπειες για τις οικονομίες μας».

Στη συνέντευξη Τύπου του, ο Μακρόν περιέγραψε λεπτομερώς τις εννέα συνολικά διακηρύξεις, που υιοθέτησαν οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής, σχετικά με τον καρκίνο, τις σπάνιες γαίες, το ξέσπασμα του Έμπολα στο Κονγκό και άλλα θέματα.

Υιοθετήσαμε διακηρύξεις για τον έμπολα. Παροχή βοήθειας, με ανάπτυξη επαρκώς και αποτελεσματικών εμβολίων, συμφωνήσαμε να παράσχουμε 1 δισ. για την στήριξη. Για πρώτη φορά είχαμε κοινή γραμμή στον πόλεμο κατά του καρκίνου. Σημειώσαμε μία γενική πρόοδο σε αυτή τη Σύνοδο, σημείωσε ο Μακρόν μεταξύ άλλων κάνοντας λόγο για ισορροπία. Αρχίσαμε να επικεντρωνόμαστε στην ξεκάθαρη συνεργασία, την ενότητα, δεν μπορούμε να επιλύσουμε τέτοια προβλήματα αλλιώς.

Τους επόμενους μήνες αυτό που θα κάνουμε είναι να χτίσουμε μία πλατφόρμα δημοκρατίες για τις χώρες όπου θα συζητούμε για κοινούς κανόνες απέναντι στο ΑΙ. Τον Σεπτέμβριο θα οριστικοποιήσουμε τις διαδικασίες. Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους της ΑΙ. «Κανείς, ούτε πολιτικοί ούτε επιχειρηματικοί ηγέτες, μπορούν αν αγνοούν πλέον την επιρροή του ΑΙ στις δημοκρατίας και τις κοινωνίες μας. Γι αυτόν τον λόγο, η δυνατότητα και η αναγκαιότητα της ρύθμισης έχουν πλέον καταστεί επιτακτική ανάγκη», σημείωσε νωρίτερα ο Μακρόν.

Κλείνοντας ο Μακρόν έκανε λόγο για ιστορική πρόοδο στα θέματα που ανέλυσε. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε το μέτωπο Ρωσίας Ουκρανίας η Ρωσία και την αλλαγή στάσης του Τραμπ, ενώ τόνισε αν μπορεί να εμπιστεύεται τον Τραμπ.

«Πάντα εμπιστευόμουν τον Τραμπ»

Απάντησε για την ακεραιότητα της κυριαρχίας της Ουκρανίας, πάντα το λέγαμε αυτό, αν ήμασταν στη θέση σας δεν θα το ανεχόμασταν, ο Τραμπ ήταν πολύ ξεκάθαρος ότι πρέπει να έχουμε πιο σκληρή γραμμή και αυτή είναι η στάση των G7 για την κυριαρχία της Ουκρανίας. θα διαπραγματευτούμε με τη Ρωσία και οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν ότι θα συζητήσουν με τη Ρωσία και τι έγινε τίποτα από πλευράς Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συζητήσει με τον Πούτιν αλλά εκείνος δεν ήρθε. Ο Τραμπ όπως και οι υπόλοιποι δέχτηκε ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα από πλευράς Ρωσίας. αυτό που μπορώ να πως είναι ότι ακούσαμε από τον ίδιο το Ζελέσνκι την κατάσταση, η Ουκρανία αντιστέκεται πολύ περισσότερο από ότι νομίζαμε, δηλώσαμε κοινή στήριξη και αυτό είναι σημαντικό από πολλές τις πλευρές. Ναι είμαι πεπεισμένος ότι η Σύνοδος αυτή είναι μία βαθιά αλλαγή στην προσέγγιση, στην κοινή πορεία, και όσο αφορά τα αμυντικά συστήματα και τις μακράς εμβέλειας είναι σημεία κλειδιά. Πάντα εμπιστευόμουν τον Τραμπ, πάντα του έλεγα ακόμα και όταν διαφωνούσαμε, και πάντα έκαναν οι ΗΠΑ αυτό που δεσμευόταν να κάνουν απέναντι στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αστάθεια ποτέ μεταξύ συμμάχων και θα πρέπει να αναπτύσσουμε μαζί από κοινού μηχανισμούς.

Για το ζήτημα των εγγυήσεων από πλευράς ΗΠΑ για το ουράνιο του Ιράν, ο Μακρόν απάντησε πως νομίζω πως ένα από τα ζητήματα κλειδιά που απομένουν να διευθετηθούν. Πρέπει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί είπε για τον Λίβανο για να υπάρξει πρόοδος.

Δήλωσε ξεκάθαρος στο ζήτημα που αφορά στη Δανία και τη Γροιλανδία, σε σχετική ερώτηση, «στηρίζουμε έντονα την Ουκρανία» επανέλαβε και δήλωσε ότι είναι σημαντικό να είσαι ανοιχτός και δεκτικός. Νομίζω ότι έτσι γίνεται η διπλωματική πρόοδος.

Οι δηλώσεις Τραμπ

Νωρίτερα, με τη λήξη της συνάντησης των ηγετών, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα παραχωρήσει και αυτός συνέντευξη Τύπου όπου θα μιλήσει για την επικείμενη υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, την Παρασκευή, με το Ιράν.

Αργότερα σε ανάρτησή το επιβεβαίωσε ότι σε λίγο θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου από τη Γαλλία και αργότερα θα μεταβεί στις Βερσαλίες για το επίσημο δείπνο του Γάλλου προέδρου προς του ηγέτες. «στη συνέχεια θα επιστρέψω. Το ταξίδι ήταν τεράστια επιτυχία αλλά κυρίως αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος είναι το γεγονός ότι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικό όπλο και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν αμέσως» ανέφερε ο Τραμπ και παράθεσε στη συνέχεια στοιχεία για τις ΗΠΑ.

Στο περιθώριο της Συνόδου, αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος συναντάται με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους και απάντησε πως «είχα πολύ ωραία συζήτηση με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν και θέλουμε να δούμε αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει. Τελείωσα 8 πολέμους και για να είμαι ειλικρινής, νόμιζα ότι αυτός θα ήταν από τους πιο εύκολους, αλλά δεν συμπαθεί ο ένας τον άλλον τόσο πολύ και αυτό το κάνει πολύ δύσκολο (για να λήξει ο πόλεμος) είπε για το μέτωπο Ουκρανίας - Ρωσίας.

Συμπλήρωσε ακόμα πως οι ΗΠΑ θα εξετάσουν το ενδεχόμενο κυρώσεων στην Ρωσία. «Το κοιτάμε» είπε ερωτώμενος σχετικά, βλέπουμε πόσο μακριά θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου. Πραγματικά καταρρέουν, 74, 75 το βαρέλι τώρα, άρα πέφτουν. Σύντομα θα είναι σε τιμή που που ήταν πριν από 4 μήνες.Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και πάνω από όλα θα έχουμε ένα Ιράν χωρίς πυρηνικό όπλο, που μπορώ να σας πω ότι ο πρωθυπουργό Μόντι είναι πού υπέρ αυτού».

«Δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω, επειδή προσπαθώ να το διευθετήσω και αυτό δεν το διευκολύνει» απάντησε ερωτώμενος για τον πόλεμο Ουκρανία - Ρωσία.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για τη βοήθεια του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ και επανέλαβε πως «δεν τους χρειαζόμαστε, αλλά αν θέλουν μπορούν αν βοηθήσουν».

Τώρα ξαφνικά όλοι θέλουν να εμπλακούν, είπε για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η συνάντηση ήταν μόνο οι ηγέτες, οι ηγέτες που είχαμε εκτός από τους 7 ήταν πρόθυμοι να εμπλακούν είπε ο Τραμπ. Είχαμε μία εξαιρετική συνάντηση για το AI. Είμαστε το Νο.1 στο AI, είμαστε πολύ παραγωγικοί σε αυτό είπε ο Τραμπ.

Η Ινδία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με μας. Έχουμε πολύ στενή σχέση, δεν θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο κοντά έιπε, καοι οι λαοί αλλά ξεκινά με εμάς τους δύο είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Μόντι.

Νωρίτερα ο Τραμπ διαβεβαίωσε ωστόσο ότι αυτή δεν είναι η τελική συμφωνία και απείλησε ότι όλα μπορεί να ανατραπούν σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν οι Ιρανοί. Παράλληλα ο Τραμπ επαίνεσε τον Εμανουέλ Μακρόν για τη Σύνοδο Κορυφής που διοργάνωσε και δήλωσε ότι έκανε φανταστική δουλειά ο Γάλλος πρόεδρος.

Σε ανάρτησή της και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τη Σύνοδο Κορυφής ανέφερε τα θέματα της σημερινής, τελευταίας συνάτησης των ηγετών.

«Σήμερα η συζήτησή μας στη G7 επικεντρώνεται σε δύο στενά συνδεδεμένες προκλήσεις. Πρώτον, οι διαρθρωτικές ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των επίμονων υπερκαταστάσεων σε στρατηγικούς τομείς. Δεύτερον, οι κρίσεις που επηρεάζουν όλους μας: ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι υγειονομικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

{https://x.com/vonderleyen/status/2067186261324951656}

Αυτές οι κρίσεις συχνά ενισχύουν τις υπάρχουσες ευπάθειες. Οι γεωπολιτικοί κραδασμοί μπορούν να επιδεινώσουν τις διαρθρωτικές οικονομικές προκλήσεις. Το Ορμούζ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ως εταίροι, η δουλειά μας έχει δύο πλευρές.

Η πρώτη είναι εξωτερική. Θα συνεχίσουμε να υφαίνουμε ένα πιο σφιχτό δίκτυο αξιόπιστων συνεργασιών, να επεκτείνουμε προνομιακούς εμπορικούς δεσμούς και να διαφοροποιούμε τις πηγές μας για κρίσιμα πρώτα υλικά. Η δεύτερη ξεκινά στο εσωτερικό. Πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας, στη βιομηχανία, την τεχνολογία, την ενέργεια και την άμυνα. Αυτό σημαίνει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε η βιομηχανία να ευδοκιμεί και την εξασφάλιση των κατάλληλων εργαλείων για να προστατεύουμε την αγορά μας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο« διαβεβαίωσε.