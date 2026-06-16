Ο Τραμπ σίγουρα δεν είναι γνωστός ούτε για τους τρόπους του, ούτε γα το χιούμορ του και το απέδειξε μία ακόμα φορά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμα φορά έκανε αίσθηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ομάδας των G7.

Αυτή τη φορά με την αντίδρασή του στο γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ μιλούσε χαμηλόφωνα. Και φυσικά για τον Τραμπ - όπως και όλα τα άλλα - σχετίζονται με τα χρήματα.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μιλούσε χαμηλόφωνα κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους και αφού τελείωσε η συζήτηση και τον χαιρέτησε δια χειραψίας ο Τραμπ του είπε (φυσικά μπροστά στις κάμερες): «Βλέπετε, όταν είσαι τόσο πλούσιος, μπορείς να μιλάς τόσο χαμηλόφωνα. Αναρωτιόμουν, μπορεί να ακούσει κανείς κάτι; Αλλά όταν είσαι τόσο πλούσιος, έχεις τέτοια αυτοπεποίθηση, δεν χρειάζεται να καταπονείς τη φωνή σου».

{https://x.com/Osint613/status/2066879176280260713}