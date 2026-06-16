Το υπουργεί Εξωτερικών της Ελβετίας επιβεβαίωσε την είδηση της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που στόχο έχει τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε θέρετρο της Ελβετίας θα υπογραφεί η προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το μνημόνιο κατανόησης που έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπογραφεί την Παρασκευή στο θέρετρο Μπούεργκενστοκ στην κορυφή του βουνού, στην κεντρική Ελβετία.

Το θέρετρο είναι κοντά στη Λουκέρνη στην κεντρική Ελβετία και η πρόσβαση σε αυτό είναι δύσκολη άρα και εύκολο από πλευράς ασφάλειας. Την περιοχή πρότειναν οι διαμεσολαβητές από το Πακιστάν και το Κατάρ όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφερε το Ελβετικό ΥΠΕΞ.

Το ελβετικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι είναι σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ για την πιθανή υπογραφή αφού του αποκαλείται επίσημα ως μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, αναφέρει το Reuters.

Σε τηλεφωνική συνομιλία πριν από την προγραμματισμένη υπογραφή την Παρασκευή ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε στον Ισάκ Νταρ του Πακιστάν ότι «είναι προβλέψιμο ότι, σε σύγκριση με το πρώτο στάδιο, το δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα είναι πιο δύσκολο». Πρόσθεσε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών «θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο» στην υποστήριξη αυτών των συνομιλιών, σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πεκίνου. «Η τρέχουσα συναίνεση απέχει πολύ από τον τελικό προορισμό, μάλλον είναι ένα νέο σημείο εκκίνησης», δήλωσε ο Κινέζος αξιωματούχος.

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«Η επίτευξη διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου εξακολουθεί να απαιτεί αδιάκοπες προσπάθειες από όλα τα μέρη», σημείωσε προσθέτοντας ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με το Πακιστάν για την προώθηση της ειρήνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από το Εβιάν της Γαλλίας νωρίτερα, όπου πραγματοποιείται η τριήμερη Σύνοδος Κορυφής της G7, δήλωσε πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να εξορύξουν το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι θαμμένο κάτω από τις πληγείσες υποδομές που χτύπησαν ΗΠΑ και Ισραήλ αλλά δεν υπάρχει καμία βιασύνη.

Αναφερόμενος στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, φάνηκε να είναι αρκετά θετικός, σημειώνοντας πως «νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα». Συμπλήρωσε πως «το Ιράν θέλει να την ολοκληρώσει. Πρέπει να επιστρέψουν στις δουλειές τους και η σχέση έχει πλέον ομαλοποιηθεί, οπότε νομίζω ότι θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα».

Σε ό,τι αφορά στο Στενό του Ορμούζ επανέλαβε ότι θα ανοίξει μέχρι την Παρασκευή και πρόσθεσε πως το πλήρες κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας θα δημοσιευτεί σε «επίσημο πλαίσιο». Όπως είπε το κύριο αποτέλεσμα του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης είναι ότι το Ιράν «δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα». Επιφυλάχθηκε δε, να συζητήσει το μνημόνιο με τα ΜΜΕ «σε μερικές ημέρες».