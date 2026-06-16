«Αντιμετωπίζουμε περισσότερα εμπόδια, αλλά δεν θα αφήσουμε αυτό να μας σταματήσει από το να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής του Ιράν Γκαλενοΐ.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν διατάχθηκε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να επιστρέψει στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό, μόλις λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, όπου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Αμίρ Γκαλενοΐ, δεν διευκρίνισε ποιος έδωσε την εντολή για την πρόωρη αποχώρηση της αποστολής.

Η ομάδα προγραμμάτιζε να διανυκτερεύσει στην Καλιφόρνια ώστε να γίνει σωστά η αποθεραπεία των παικτών μετά το παιχνίδι, όμως αμέσως μετά τη λήξη τούς ανακοινώθηκε ότι έπρεπε να επιβιβαστούν αμέσως σε αεροπλάνο για το ταξίδι των 140 μιλίων πίσω στην Τιχουάνα.

«Δεν μας έδωσαν καν χρόνο να συνέλθουμε», δήλωσε ο Γκαλενοΐ μέσω διερμηνέα. «Μετά το σημερινό παιχνίδι μάς είπαν: "Πρέπει να φύγετε αμέσως". Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να έχουμε χρόνο για αποθεραπεία, αλλά μας ζητούν να μπούμε σε ένα αεροπλάνο και να επιστρέψουμε στο προπονητικό μας κέντρο στην Τιχουάνα, και αυτό μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα».

Η πορεία του Ιράν προς το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε πλήρη αναταραχή από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον της χώρας. Το Ιράν αποφάσισε τελικά να συμμετάσχει στη διοργάνωση, ακόμη και μετά την άρνηση της FIFA να μεταφέρει τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων εκτός των ΗΠΑ.

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Ο αρχηγός της ομάδας, Μεχντί Ταρεμί, δήλωσε ότι η αποστολή υπέστη μια εξαντλητική ταλαιπωρία πέντε ωρών σε μετακινήσεις και ελέγχους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της - συνήθως σύντομης - διαδρομής από την Τιχουάνα προς την περιοχή του Λος Άντζελες την Κυριακή.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρουμε γιατί μας αναγκάζουν να επιστρέψουμε», είπε ο Γκαλενοΐ. «Πιστεύω ότι είναι πολύ περίεργο. Φαίνεται πως άλλοι κάνουν τον προγραμματισμό για εμάς. Οι αποφάσεις παίρνονται αλλού. Ήταν κανονισμένο να έρθουμε δύο βράδια πριν από το παιχνίδι και να μείνουμε απόψε εδώ για αποθεραπεία, επιστρέφοντας αύριο το μεσημέρι. Δεν έχουμε ιδέα γιατί άλλαξε αυτό. Θεωρώ ότι η ομάδα μας είναι ίσως η πιο αδικημένη και καταπιεσμένη σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Τόσο ο Ταρεμί όσο και ο Γκαλενοΐ κατήγγειλαν την απουσία πολλών σημαντικών μελών του επιτελείου - συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν, βοηθών προπονητών και υπευθύνων Τύπου - στους οποίους οι ΗΠΑ αρνήθηκαν την έκδοση βίζας, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την προετοιμασία της ομάδας.

«Πρέπει να φύγουμε από το Λος Άντζελες αυτή τη στιγμή, και αυτό δεν μας κάνει καλό», δήλωσε ο Ταρεμί περίπου μία ώρα μετά τον αγώνα. «Πιστεύω ότι η FIFA έπρεπε να μας βοηθήσει περισσότερο. Για εμάς, όλο αυτό είναι μια καταστροφή».

Ο Γκαλενοΐ ανέφερε ότι αρκετοί παίκτες έπαθαν κράμπες κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος διεξήχθη υπό ήπιες καιρικές συνθήκες. Απέδωσε τα προβλήματα τραυματισμών στην έλλειψη κατάλληλου χρόνου προετοιμασίας, η οποία προκλήθηκε από τα γραφειοκρατικά και διπλωματικά εμπόδια που αντιμετωπίζει το Ιράν.

«Πριν από το παιχνίδι είχα πει ότι δεν είχαμε χρόνο να προσαρμοστούμε λόγω του ταξιδιού», σημείωσε ο Γκαλενοΐ. «Πολλοί παίκτες μας έπαθαν κράμπες και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να τους κάνουμε αλλαγή. Οι αντικαταστάσεις δεν έγιναν για τακτικούς λόγους, αλλά λόγω τραυματισμών και κραμπών. Θα εξεταστούν την Τρίτη από το ιατρικό μας επιτελείο, αλλά το γεγονός ότι καθυστέρησαν την άφιξή μας και τώρα μας αναγκάζουν να φύγουμε νωρίτερα χωρίς χρόνο αποθεραπείας, κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη».

Οι δύο εναπομείναντες αγώνες των Ιρανών στη φάση των ομίλων είναι εναντίον του Βελγίου στο Ίνγκλγουντ την Κυριακή, και ακολουθεί το ταξίδι στο Σιάτλ για να αντιμετωπίσουν την Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα.

Το Ιράν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Μουντιάλ με μια απογοητευτική ισοπαλία απέναντι σε μια ομάδα που βρίσκεται 65 θέσεις χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Παρόλα αυτά, οι Ιρανοί κατάφεραν να ανατρέψουν δύο φορές το εις βάρος τους σκορ σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ισοφαρίζοντας με κεφαλιά του Μοχαμάντ Μοχεμπί στο 64ο λεπτό, μπροστά σε ένα έντονα φιλο-ιρανικό κοινό στο SoFi Stadium. Στην περιοχή του Λος Άντζελες, άλλωστε, κατοικεί ο μεγαλύτερος πληθυσμός Ιρανών εκτός Ιράν παγκοσμίως.

Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρά ο αγώνας του Ιράν

Το παιχνίδι διεξήχθη σε μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, η οποία διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τους διχασμένους φιλάθλους της διασποράς, οι οποίοι παραμένουν εξοργισμένοι με την τρέχουσα ιρανική κυβέρνηση, αλλά στηρίζουν μαζικά την εθνική ομάδα.

Ενώ εκατοντάδες Ιρανοαμερικανοί διαδήλωναν κατά της κυβέρνησης έξω από το στάδιο, πολλοί οπαδοί στις κερκίδες γύρισαν την πλάτη τους στο γήπεδο και αποδοκίμασαν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Επίσης, στις κερκίδες εμφανίστηκαν δεκάδες εμβλήματα με το «Λιοντάρι και τον Ήλιο» - το κεντρικό σύμβολο της επίσημης σημαίας του Ιράν πριν από το 1979 - παρά τις προσπάθειες της FIFA να τα κρατήσει μακριά, ενώ πολλοί άλλοι φίλαθλοι φορούσαν το ίδιο έμβλημα σε μπλουζάκια.

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα του πλήθους στήριξε θερμά με τη φωνή του τους Ιρανούς παίκτες μόλις ξεκίνησε ο αγώνας.

«Η ατμόσφαιρα στο παιχνίδι ήταν απίστευτη και στα 90 λεπτά», δήλωσε ο Ταρεμί. «Ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας».

Ο Ελάιτζα Τζαστ σκόραρε νωρίς σε κάθε ημίχρονο για τη Νέα Ζηλανδία, αλλά το Ιράν απάντησε και τις δύο φορές με δύο όμορφα γκολ, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλιάς του Μοχεμπί μετά από εξαιρετική σέντρα του Ραμίν Ρεζαεϊάν, ο οποίος είχε σκοράρει και ο ίδιος στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Μοχεμπί φάνηκε να κάνει μια κίνηση σαν να πυροβολεί με όπλο μετά το γκολ του, προκαλώντας επικρίσεις στο διαδίκτυο. Έκανε επίσης τη γνωστή πλέον χειρονομία «πάγος στις φλέβες μου» (ice in my veins) —που καθιέρωσε πριν από μια δεκαετία ο ρούκι των Λος Άντζελες Λέικερς, Ντ' Άντζελο Ράσελ - πριν σχηματίσει μια καρδιά με τα χέρια του προς τους φιλάθλους που πανηγύριζαν.

«Οι Ιρανοί που ζουν στο Λος Άντζελες δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα», δήλωσε ο Μοχεμπί. «Αυτός ο πανηγυρισμός μού ήρθε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό και έκανα έτσι (δείχνοντας το μπράτσο του) για όλους τους οπαδούς. Ήταν απλώς ένας πανηγυρισμός».

Οι παίκτες και των δύο ομάδων αγκαλιάστηκαν και έδωσαν τα χέρια μετά το τελικό σφύριγμα, ενώ υπήρξε και ανταλλαγή φανέλας. Ενώ ο Γκαλενοΐ καθόταν μόνος του στον πάγκο, οι παίκτες του συγκεντρώθηκαν και έκαναν τον γύρο του γηπέδου χειροκροτώντας τις χιλιάδες των φιλάθλων που κουνούσαν σημαίες και επευφημούσαν.

Τα επόμενα δύο παιχνίδια του Ιράν είναι θεωρητικά πιο δύσκολα, θέτοντας σε κίνδυνο τις πιθανότητές του να προκριθεί από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά στην ιστορία του. Μετά τον πρώτο γύρο, το Ιράν, το Βέλγιο, η Αίγυπτος και η Νέα Ζηλανδία έχουν από έναν βαθμό.

«Αντιμετωπίζουμε περισσότερα εμπόδια, αλλά δεν θα αφήσουμε αυτό να μας σταματήσει από το να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», δήλωσε ο Γκαλενοΐ. «Νομίζω ότι το σημερινό ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής, και πιστεύω ότι οι οπαδοί το απόλαυσαν πραγματικά, τόσο μέσα όσο και έξω από το στάδιο».

Πηγή: Associated Press