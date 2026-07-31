«Η άλλη Τήνος… Η άγρια…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, επέστρεψε με ένα διαφορετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ξεναγώντας τους διαδικτυακούς του φίλους σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Τήνου.

Ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος, τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο νησί πραγματοποιώντας εξορμήσεις με το σκάφος του σε κοντινούς προορισμούς απολαμβάνοντας το μπάνιο του και τα όμορφα τοπία του Αιγαίου.

Οι ισχυροί άνεμοι ωστόσο, που πνέουν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, τον κρατούν έξω από τη θάλασσα με αποτέλεσμα να ανακαλύπτει άγνωστες πλευρές του νησιού.

Στο βίντεο που μοιράστηκε μέσω Instagram παρουσιάζει στους followers του μία άγνωστη πλευρά της Τήνου, καθώς βρίσκεται στο λατομείο πράσινου μαρμάρου, εκεί όπου έχει δημιουργηθεί μία φυσική πισίνα με θαλασσινό νερό.

Μέσω της ανάρτησής του περιέγραψε την εικόνα στους ακόλουθούς του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

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«Είμαστε στο πιο εντυπωσιακό σημείο της Τήνου και σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της χώρας μας. Κοιτάξτε, ένα παλιό λατομείο πράσινου μαρμάρου που έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη φυσική πισίνα στην Ευρώπη. Σήμερα η εικόνα είναι πιο εντυπωσιακή. Έχει οκτώ μποφόρ γεμάτα βοριά και βλέπετε ότι σηκώνεται το κύμα και μπαίνει μέσα και τη γεμίζει με θαλασσινό νερό. Αυτά!».

{https://www.instagram.com/p/DbderVOqAU2/?hl=el}

«Η άλλη Τήνος… Η άγρια…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στη σχετική λεζάντα.