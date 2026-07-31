Το GNTM επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Star!

Στην τελική ευθεία των προετοιμασιών βρίσκονται οι συντελεστές του GNTM, καθώς το νέο teaser της έβδομης σεζόν είναι στον «αέρα».

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει για μία ακόμη φορά, σε ρόλο παρουσιάστριας και οικοδέσποινας του show. Με τη δικής της εμπειρία και τη δική της ξεχωριστή ματιά, θα βρίσκεται στο πλευρό των διαγωνιζόμενων, χαρίζοντάς τους μοναδικές συμβουλές.

Ο Λάκης Γαβαλάς, θα βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στο GNTM ως κριτής, φέρνοντας το δικό του ξεχωριστό στιλ, ενώ στο πλευρό του θα βρίσκεται και ο Άγγελος Μπράτης.

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Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, συνεχίζεται να εργάζεται πάνω στο νέο project μόδας, δημιουργώντας μοναδικά concept από τη θέση της Creative Director του νέου GNTM!

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Τον δικό της χαρακτήρα στο show αναμένεται να δώσει και η Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία για πρώτη φορά θα βρεθεί ανάμεσα στους κριτές, έχοντας ως στόχο να ξεχωρίσει όσους διαθέτουν το «κάτι παραπάνω».

Το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού στα social media, δημοσιεύθηκε το νέο teaser της έβδομης σεζόν, χαρίζοντας στους τηλεθεατές μία σύντομη γεύση από όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες δημοσίευσε ορισμένα Backstage από τα γυρίσματα του νέου τρέιλερ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία έναρξης του GNTM 7.

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