Η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με διαφορετικούς οικοδεσπότες.

Το «Στούντιο 4», η καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή της ΕΡΤ, αναμένεται να επιστρέψει με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, ενώ «μυστήριο» εξακολουθεί να καλύπτει τα ονόματα των δύο παρουσιαστών.

Μέχρι και την σεζόν 2025 – 2026 και για πέντε συνεχόμενα χρόνια, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος βρίσκονταν στο τιμόνι της παρουσίασης, ωστόσο τα δεδομένα φέτος αλλάζουν.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίδυμο, μαζί με τους συνεργάτες του, μεταφέρθηκαν στον ΣΚΑΙ, εκεί από όπου ξεκίνησαν, με την επίσημη ανακοίνωση από το σταθμό να επισφραγίζει το γεγονός.

Παρ’ όλα αυτά, το καθημερινό magazino του «Στούντιο 4» επιστρέφει με νέους οικοδεσπότες.

Στο πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, γίνεται σαφές ότι η εκπομπή επιστρέφει ανανεωμένη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται τα ονόματα των δύο παρουσιαστών.

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Στο βίντεο τα δύο πρόσωπα «κλειδί» του ανανεωμένου «Στούντιο 4» εμφανίζονται γυρισμένοι με την πλάτη προς το φακό κρατώντας τους τηλεθεατές σε αγωνία.

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Οι φήμες ωστόσο, θέλουν τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου να αναλαμβάνουν δράση και να έρχονται στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ για να χαρίσουν τη δική τους χροιά στην ψυχαγωγία του σταθμού.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος με την ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές τους με μία συγκινητική εκπομπή – αφιέρωμα. Η επίσημη ανακοίνωση για τη μεταγραφή τους, ήρθε λίγες ημέρες αργότερα από τον ΣΚΑΙ.

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