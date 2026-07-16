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Στον «αέρα» τα πρώτα teaser για τη νέα σεζόν του «First Dates».

Το «First Dates», το απόλυτο dating show του Star επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν με οικοδέσποινα τη Zενεβιέβ Μαζαρί.

Η εκπομπή διαδραματίζεται σε ένα τηλεοπτικό εστιατόριο και η Ζενεβιέβ είναι εκεί για να καλωσορίσει τα νέα ζευγάρια και να «σπάσει» τον πάγο μεταξύ τους.

Το χιούμορ της και ο εύστοχος σχολιασμός της προσφέρουν μία διαφορετική χροιά σε κάθε ραντεβού.

Στις προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν πολλά ζευγάρια έφτασαν στο επόμενο ραντεβού και άλλα δεν ταίριαξαν τελικά, ωστόσο δεν έλειψαν οι στιγμές γέλιου και τα… ευτράπελα.

Με τη νέα σεζόν, το απόλυτο dating show επιστρέφει και τα πρώτα teaser είναι ήδη στον «αέρα».

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Με χιούμορ και έντονη την διάθεση του σαρκασμού μέσα από τα σύντομα βίντεο δίνεται η εξήγηση και οι ετυμηγορία ορισμένων λέξεων που χρησιμοποιούνται κυρίως από τη νέα γενιά.

Το «ghosting» και το «heaλάρω», βρέθηκαν στο επίκεντρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzq9kvhx4pt?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzq84htth6x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του σταθμού στα social media αναρτήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα, ενώ όπως όλα δείχνουν, ο Τάσος και ο Στρατής, παραμένουν στο πλευρό της Ζενεβιέβ και για τη νέα τηλεοπτική σεζόν του «First Dates».

{https://www.instagram.com/p/DazuxS6tr6N/?hl=el}