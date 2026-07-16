Ελικόπτερα πραγματοποίησαν διασώσεις σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο Τέξας.

Οι έντονες καταιγίδες στο κεντρικό Τέξας έχουν προκαλέσει πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών. Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις καλώντας τους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό από τις πλημμύρες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τον ποταμό Γουαδελούπη ενώ ενεργοποιήθηκαν σειρήνες που ενημέρωναν τους κατοίκους για επικείμενα πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές του Comfort στο Τέξας. Οι αρχές καλούσαν τον κόσμο να εκκενώσει την περιοχή.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν επειγόντως «Μετακινηθείτε σε υψηλότερο έδαφος τώρα!», καθώς η στάθμη των ποταμών ανέβηκε επικίνδυνα, μετατρέποντάς τα σε ορμητικές θάλασσες.

Όλοι οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι κοντά στα ποτάμια, τα ρυάκια στην περιοχή του Uvalde έχουν κλείσει.

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Την ίδια ώρα ελικόπτερα πραγματοποίησαν διασώσεις εγκλωβισμένων κατοίκων σε επαρχίες του Kerr και του Gillespie. Τα νερά των ποταμών στο κεντρικό Τέξας άρχισαν να φουσκώνουν, δύο Travis County STAR , σωστικά ελικόπτερα Puma, ενεργοποιήθηκαν και πραγματοποίησαν διασώσεις και στις δύο περιοχές σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής.

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Οι αρχές του Kerr ζήτησαν βοήθεια για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες πλημμύρες και κήρυξαν την κατάσταση σε έκτακτη ανάγκη. Η στάθμη του ποταμού Pedernales στο Fredericksburg του Τέξας έχει ανέβει 6 μέτρα μέσα σε μόλις τρεις ώρες, σύμφωνα με την την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ένα δείγμα όπως ανέφερε πως επίκειται ένα «ένα μεγάλο και φονικό κύμα πλημμύρας».

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Υπερχείλησαν τα ποτάμια

Οι πλημμύρες στην περιοχή Texas Hill κατά τη διάρκεια της αργίας της 4ης Ιουλίου πέρυσι σκότωσαν περισσότερους από 100 ανθρώπους και με τις τωρινές συνθήκες εντείνονται οι φόβοι για επανάληψη της τραγωδίας.

Οι μετρητές σε ορισμένα σημεία κατά μήκος του ποταμού Γουαδελούπη έδειξαν ότι η στάθμη των υδάτων ανέβηκε κατά περισσότερο 9 μέτρα σε λίγες ώρες τη νύχτα. Ένας μετρητής έξω από το Kerrville έδειξε ότι η στάθμη του ποταμού είχε ανέβει κατά 9,7 μέτρα σε τέσσερις ώρες.

Κοντά στο Camp Mystic, το οποίο παραμένει κλειστό, η στάθμη του ποταμού Γουαδελούπη κοντά στο Hunt έφτασε περίπου τα 6,3 μέτρα, σύμφωνα με έναν μετρητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ.

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