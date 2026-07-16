Ο Αλέξης Τσίπρας απαντά στα ερωτήματα των πολιτών.

Ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινίασε τη νέα σειρά ανοιχτών διαδικτυακών συναντήσεων με τους πολίτες.

Στο «Ask Alexis Live» ο Αλέξης Τσίπρας απαντά στα ερωτήματα των πολιτών και όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός κόμματος «της νέας εποχής» και ενός νέου πολιτικού «εμείς», με αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

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Το ραντεβού με τους πολίτες

«Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς. Αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους όλους και όλες εσάς. Γι αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε να σας ακούσουμε και να διδαχθούμε από σας» ανέφερε στο πρώτο διαδικτυακό κάλεσμα ο Αλέξης Τσίπρας.

Εξήγησε πως «μετά τις ανοιχτές εκδηλώσεις διαλόγου σε όλη την Ελλάδα όπου δεν παρεμβαίνουν κυρίως τα στελέχη μας αλλά άνθρωποι από την κοινωνία μεταφέροντας τον σφυγμό της τώρα αλλάζουμε και τον τρόπο που συζητάμε και αποφασίζουμε και τις εσωτερικές μας διεργασίες.

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»Την Πέμπτη 16/7 σε μία ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση όλα τα μέρη της ΕΛΑΣ θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν μαζί μου και εγώ να τους ακούσω για να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο www.myelas.gr γίνε μέλος της συμπαράταξής μας και δεν την πολιτική αλλιώς» ανέφερε σε μήνυμά του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας.

«Μαζί δημιουργούμε τη Συμπαράταξη της νέας εποχής, μαζί διαμορφώνουμε ένα πολιτικό «εμείς», με σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένο στο σήμερα, για τις ανάγκες της κοινωνίας» σημειώνει στη λεζάντα του βίντεο.