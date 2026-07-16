Ο Τομέας Οικονομικών της ΕΛΑΣ απαντά στον Θανάση Κοντογεώργη.

«Οι αλχημιστές του Μεγάρου Μαξίμου επιμένουν στα μαθηματικά του «Μπακαλόγατου» προκειμένου να δικαιολογήσουν τις αλχημείες τους. Έτσι ο κ. Κοντογεώργης με μια αρκετά φλύαρη ανακοίνωση επιχείρησε εκ νέου χθες βράδυ να «κοστολογήσει» τον αφορισμό του στις προτάσεις της ΕΛΑΣ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Προσπαθήσαμε να διακρίνουμε μέσα στην αοριστολογία του, τυχόν ουσιαστικά σημεία αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε.

Ας τα δούμε ένα-ένα.

Καταρχάς, τα 6 δισ. δημοσιονομικού χώρου που στην προηγούμενη δήλωσή του θεωρούσε δεδομένα, τώρα υποβαθμίζονται σε ένα ρητορικό ερώτημα του τύπου «αν δεν σκοπεύει να τα διανείμει τότε γιατί τα επικαλείται;»

Του στυλ, είπαμε και μια ανοησία να περνάει η ώρα…

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Επιχειρεί, μάλιστα, να τρομοκρατήσει τους πολίτες ότι μια δήθεν παραβίαση των δημοσιονομικών κανόνων θα μας ξαναφέρει στα μνημόνια. Θα του θυμίσουμε απλά ότι η κυβέρνηση που έβγαλε την Έλλαδα από τα μνημόνια ήταν η κυβέρνηση Τσίπρα, ενώ αυτή που την έβαλε, η κυβέρνηση της ΝΔ.

Το σημείο όμως που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που αφορά το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου, όπου παρουσιάζει μια κινδυνολογία που θα αναμέναμε από έναν εκπρόσωπο των τραπεζών, όχι από έναν υφυπουργό της κυβέρνησης.

Κατανοούμε, βέβαια, τις προτεραιότητες, τόσο του ίδιου όσο και της κυβέρνησής του. Καλό θα ήταν όμως να καταλάβει ότι η απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου θα φέρει έσοδα στο δημόσιο ταμείο και όχι το αντίθετο. Δεν είναι «παροχή» όπως προσπάθησε να το παρουσιάσει αρχικά, αλλά πράξη αποκατάστασης δικαιοσύνης ώστε το δημόσιο να λαμβάνει φόρους, δηλαδή έσοδα από τις κερδοφόρες πια τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά τα 2 δισ. των μισθολογικών αυξήσεων, δεν διστάζει να υπολογίσει ποσά που φαντάστηκε μόνος του σε κατηγορίες εργαζομένων που επίσης φαντάστηκε μόνος του. Και τελικά, όπως ομολογεί, το συνολικό κόστος που προκύπτει είναι 1,5 δισ. και όχι 2 δισ.

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Αλλά και για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, τα γυρίζει, ισχυριζόμενος ότι «θα μετακυλιστεί το κόστος αλλού». Συμφωνούμε απόλυτα. Το κόστος θα μετακυλιστεί στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και στα μπόνους των γαλάζιων στελεχών. Όχι όμως στον κρατικό προϋπολογισμό. Εκτός αν δεν καταλαβαίνει τη διαφορά», προσθέτει η ΕΛΑΣ και προσθέτει: «Εν ολίγοις, ο κ. Κοντογεώργης λέει διαφορετικά πράγματα από αυτά της αρχικής του δήλωσης παραδεχόμενος, ουσιαστικά, ότι προσθέτει μήλα με πορτοκάλια. Πλεονάσματα, τραπεζικά κεφάλαια και κέρδη εταιρειών ενέργειας αθροίζονται σε έναν αχταρμά που προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Μας θύμισε κάπως τα αλήστου μνήμης «300 δισ. που κόστισε το πρώτο εξάμηνο του 2015» (σε μια οικονομία με ΑΕΠ 170 δισ.)

Έχει μάλιστα και έναν επίλογο όπου επαναλαμβάνει τα γνωστά fake news που διαβάσαμε και στον απολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των «600.000 θέσεων εργασίας». Θα του προτείναμε να ανατρέξει στα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat μήπως μάθει το σωστό νούμερο».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει με δηκτικό τρόπο: «Σε κάθε περίπτωση δε μας φταίει σε τίποτα ο συμπαθέστατος Ζήκος, στην εξαιρετική ταινία ο «Μπακαλόγατος», αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποφασίσει να πορευτεί με αλχημείες και ψέματα, αδυνατώντας να υπερασπιστεί τα αποτελέσματα της πολιτικής της, κυρίως όμως αδυνατώντας να αντιπαρατεθεί στις προτάσεις μας».

Η δήλωση του Θανάση Κοντογεώργη

Ο Θανάσης Κοντογεώργης υπογράμμισε πως «ο κ. Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός που οδήγησε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού, επιχειρεί με ανακοίνωση του κόμματός του να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής χρησιμοποιώντας ειρωνείες αντί για στοιχεία». Όπως σημειώνει, η πραγματικότητα αποδεικνύει πόσο επισφαλές είναι το οικονομικό μέλλον που σχεδιάζουν.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «κανείς δεν είπε ότι θα τα μοιράσει», ισχυρίζεται σήμερα η ΕΛΑΣ, όμως ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε δηλώσει ότι «υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισ. η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα». Ο Θ. Κοντογεώργης θέτει το ερώτημα γιατί ο κ. Τσίπρας επικαλείται αυτά τα ποσά ως πηγή παροχών, όταν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες δεν επιτρέπουν τη διανομή του συνόλου του πλεονάσματος.

Όπως επισημαίνει, το πρωτογενές πλεόνασμα μειώνεται φέτος σε 3,2% από 4,9% πέρυσι, με μείωση 3,6 δισ. ευρώ, τηρώντας τα όρια των δαπανών. Παρέκκλιση από τους κανόνες θα οδηγούσε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, με αυξήσεις φόρων και νέα εποπτεία. Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην πρωθυπουργός υπόσχεται αναδιανομή του πλεονάσματος, όπως αναφέρει ο υφυπουργός.

Αναφερόμενος στα 8 δισ. ευρώ του αναβαλλόμενου φόρου, ο Θ. Κοντογεώργης σημειώνει ότι η πρόταση του κ. Τσίπρα για επίσπευση του συμψηφισμού το 2028 θα ανάγκαζε τις τράπεζες, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, να διαγράψουν άμεσα περίπου 8 δισ. ευρώ, προκαλώντας κεφαλαιακά ελλείμματα και κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Το κόστος, εξηγεί, θα επιβάρυνε είτε τους ιδιώτες επενδυτές είτε τους φορολογούμενους μέσω νέων ανακεφαλαιοποιήσεων.

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι «η φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα», επισημαίνοντας πως η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα ανακτήθηκε με προσπάθειες κυβερνήσεων, εποπτικών αρχών και τραπεζών.

Για τις εξαγγελίες περί «2 δισ. ευρώ μισθολογικών αυξήσεων», ο Θ. Κοντογεώργης σημειώνει ότι αφορούν περίπου 250.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Με 500 ευρώ καθαρή μηνιαία αύξηση, το ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 1,5 δισ. ευρώ συν εργοδοτικές εισφορές. Προκαλεί δε τον Τομέα Οικονομικών της ΕΛΑΣ να δημοσιεύσει διαφορετική κοστολόγηση, αν υπάρχει.

Αναφορικά με τη «μείωση 30% στα τιμολόγια ρεύματος με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος», ο υφυπουργός σχολιάζει ότι μια τέτοια εξαγγελία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς «στην οικονομία τζάμπα δεν υπάρχει». Το κόστος, όπως υπογραμμίζει, θα επιβαρύνει είτε τον κρατικό προϋπολογισμό είτε άλλους φορείς της αγοράς.

Ο Θ. Κοντογεώργης καταλήγει ότι οι εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού αντιστοιχούν σε παρεμβάσεις άνω των 15 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τα όρια δαπανών της Ε.Ε. «Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τις υποσχέσεις μηδενικού κόστους», τονίζει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές» και έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, με την ανεργία να διαμορφώνεται στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών. Επίσης, αναφέρει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους χαρακτηρίζεται «λογιστική» από την αντιπολίτευση, ενώ αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιστορικά ταχεία.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός σημειώνει ότι «όποιος κυβέρνησε τη χώρα επί 4,5 χρόνια, έκλεισε τις τράπεζες και τη φόρτωσε με ένα αχρείαστο μνημόνιο, οφείλει, όταν επανέρχεται στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία, τουλάχιστον ακρίβεια και σοβαρότητα». Η κυβέρνηση, καταλήγει, «θα συνεχίσει να απαντά με στοιχεία και αποτελέσματα — όχι με υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα».