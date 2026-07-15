Ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών της ΕΛΑΣ για τους υπολογισμούς του Θανάση Κοντογεώργη.

«Κάτι είχαμε καταλάβει ότι στο Μαξίμου δεν τα πάνε καλά με τους αριθμούς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και προσθέτει: « Είδαμε πριν λίγες μέρες τον περίφημο απολογισμό γεμάτο ανακριβή στοιχεία, παραπλανητικές συγκρίσεις και απροκάλυπτα ψεύδη. Όμως οι πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού κ. Κοντογεώργη κατέβασαν κι άλλο τον πήχη».

Ο Τομέας Οικονομικών της ΕΛΑΣ συνεχίζει: «Σύμφωνα με τους «υπολογισμούς» του, η ΕΛΑΣ έχει ήδη τάξει 18 δισ. Το νούμερο προκύπτει προσθέτοντας μήλα με πορτοκάλια σε μια ωραία φρουτοσαλάτα. Συγκεκριμένα, προσθέτει τη δημοσιονομική υπεραπόδοση των 6 δισ. (την οποία κανείς δεν είπε ότι θα μοιράσει), τα 8 δισ. του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών (που αφορά τις τράπεζες και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό) τα 2 δισ. από τις μισθολογικές αυξήσεις (πώς ακριβώς τα υπολόγισε;) και άλλα 2 δισ. από τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος (το οποίο έχει μηδενικό δημοσιονομικό κόστος)».

Καταλήγοντας η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζει με δηκτικό τρόπο: «Τον συγχαίρουμε για τα μαθηματικά του που θα ζήλευε κι ο Ζήκος. Αναμένουμε το επόμενο κυβερνητικό παρατράγουδο».

Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, «υπάρχει ζήτημα ακρίβειας, όπως υπάρχει ζήτημα πώς θα διασφαλίσεις μια οικονομία ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, πώς θα επιστρέφεις το μέρισμα ανάπτυξης με δίκαιο και αναλογικό τρόπο σε όλους χωρίς να δίνουμε απατηλές υποσχέσεις».

«Κάτι που δεν διασφαλίζει ο Α. Τσίπρας αφού μέσα σε 1,5 μήνα έταξε 8 δισ. για την αναβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών, 6 δισ. για μοίρασμα του πλεονάσματος χωρίς, όμως, να λέει πώς θα συνεχίσει να υπάρχει και ότι δεν μπορεί να το μοιράσει. Επίσης, άλλα 2 δισ. από τα 500 ευρώ που υποσχέθηκε σε κάθε έναν από τους 250.000 νοσηλευτές, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, τέλος άλλα 2 δισ. από την περικοπή 30% από τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Σύνολο 18 δισ., όταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που όλοι θυμόμαστε γιατί δεν εφαρμόσθηκε, στοίχισε 13 δισ.», είπε.

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«Ο πρώην πρωθυπουργός έρχεται πάλι με ένα λογαριασμό που δεν βγαίνει στο πλαίσιο του rebranding, όπως το λέει ο ίδιος. Για να μας πει τα ίδια και χωρίς να πει κάτι. Χωρίς να λέει πώς θα συνεχίσει να υπάρχει σταθερότητα στην χώρα μας και πώς θα εξασφαλίσει ότι δεν θα κάνει το ίδιο με αυτούς τους οποίους έβλαψε το 2015 -19, δήλωσε ακόμη ξεκαθαρίζοντας εν κατακλείδι ότι εμείς δεν συγκρινόμαστε με το παρελθόν αυτό», συνέχισε.

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