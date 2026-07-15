Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Η Μάρω Κοντού, υπήρξε μία από τις εμβληματικές και αγαπημένες φιγούρες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου αφήνοντας το δικό της στίγμα στις παραγωγές που αγαπήθηκαν από τον κόσμο.

Μέχρι και λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της παρέμεινε ενεργεί στην καριέρα της, προσθέτοντας στο ενεργητικό της νέες εμπειρίες μέσα από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές σειρές.

Πριν από μερικές εβδομάδες, έγινε γνωστό ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Αττικόν» από όπου είχε λάβει το εξιτήριό της, ωστόσο, οι πιο πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στον «Άγιο Σάββα».

Πλήθος καλλιτεχνών και ανθρώπων που τη συναναστράφηκαν μιλούν με σεβασμό προς το πρόσωπο της ηθοποιού, στέλνοντας το δικό τους «αντίο» στη Μάρω Κοντού.

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Ανάμεσα στους ηθοποιούς που θέλησαν να εκφράσουν τη θλίψη τους δημόσια είναι και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μέσω προσωπικής του ανάρτησης, μοιράστηκε στιγμές και εμπειρίες που αποκόμισε στο πλευρό της ηθοποιού.

«Θα μου λείψουν τα μηνύματά σου κι οι ευχές σου με το άλλαζε ο χρόνος, 00:05… Καλό σου ταξίδι μητέρα!!!», έγραψε στις κοινές τους φωτογραφίες.

Στο συνοδευτικό κείμενο ανέφερε: «Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα... Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιάζεται σα μάνα ... Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω... Καλό σου ταξίδι μητέρα».

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