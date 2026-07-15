Η Μάρω Κοντού είχε μοιραστεί σε συνεντεύξεις της, την αρχική της αντίδραση για την ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι.

Η Μάρω Κοντού εκτός από μεγάλο υποκριτικό ταλέντο, διέθετε και μια εξαιρετική φωνή, όπως το απέδειξε σε ερμηνείες της σε θέατρο και κινηματογράφο.



Μία από αυτές τις ξεχωριστές ερμηνείες της είναι στο τραγούδι «Μαύρη Φορντ» από την μουσικοθεατρική παράσταση του Μάνου Χατζιδάκι «Οδός Ονείρων», που ανέβηκε στο θερινό θέατρο Μετροπόλιταν στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1962.



Η Κοντού έπαιζε δίπλα στους Δημήτρη Χορν, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρω Κοντού, Ζωή Φυτούση, Λάκη Παππά, Γιώργος Εμιρζά, Γιώργο Κωνσταντίνου και άλλους. Η παράσταση γνώρισε μεγάλη επιτυχία και το θέατρο ήταν ασφυκτικά γεμάτο καθημερινά. Θεωρήθηκε το αντίπαλον δέον της Όμορφης Πόλης, της παράστασης του Μίκη Θεοδωράκη που παιζόταν λίγα μέτρα πιο κάτω στην ίδια οδό, στο θέατρο Παρκ.

Σε αυτή η ηθοποιός ερμήνευε επίσης τα τραγούδια «Αδελφές Τατά» και «Πουλί».



Όπως έχει πει η ίδια σε συνεντεύξεις της, δεν είχε ενθουσιαστεί καθόλου με το τραγούδι που της είχε γράψει ο Χατζιδάκις, αλλά το αντίθετο! Είχε απογοητευτεί τόσο πολύ που ήθελε να αποχωρήσει από την παράσταση.

Η αντίδραση της Μάρως Κοντού όταν άκουσε τη Μαύρη Φορντ του Χατζιδάκι

«Φτάνουμε να μας διαβάσουν τα κείμενα και εμένα μου έχουν δώσει τις Αδελφές Τατά και ένα τραγούδι να πω: το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν πιάνεται και τέτοια. Πολύ ωραίο τραγούδι βέβαια. Και αρχίζω τα κλάματα διότι τριάμισι χρόνια συμπρωταγωνίστρια του Χορν σε όλα τα έργα, μου φάνηκε ότι αυτό είναι τίποτα και βάζω τα κλάματα και φεύγω.



Και με παίρνουν τηλέωνο, μία ο Μάνος, μία ο Τάκης ο Μακρίδης ο επιχειρηματίας, μία ο Χορν: "Έλα πίσω γρήγορα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται από μουσικό θέατρο". Λέω "δεν έρχομαι, δεν τα παίζω εγώ αυτά". Και σε λίγο παίρνει ο Τάκης ο Χορν και μου λέει: "Έλα γρήγορα, σου έγραψε ένα πράγμα ο Χατζιδάκις που θα πέσεις ξερή". Δηλαδή μεταξύ καβγά, να πάω σπίτι μου και να γυρίσω, μου είχε γράψει.

Και μου λέει η μητέρα μου "ντροπή, πήγαινε". Πάω λοιπόν εγώ, κλαμένη κλπ. και μου λέει ο Χατζιδάκις "άκου τι σου έγραψα", γυρίζει ένα πακέτο από τσιγάρα άφιλτρα, και μου λέει: "Μια μαύρη Φορντ, μοντέλο του '23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία". "Ααα", κάνω εγώ και ξαναφεύγω, λέω "τι είναι αυτό, με κοροϊδεύετε;", ξαναφεύγω τρεχάλα και λέω "τελείωσε, δεν θα παίξω αυτό ήταν". Και με παίρνει πάλι ο Χορν και μου λέει: "βρε βλάκα, βρε ηλίθιο πλάσμα, ξέρεις τι θα μείνει από αυτή την παράσταση; Το "Ηθοποιός Σημαίνει Φως" και "Η Μαύρη Φορντ"». Είναι η πείρα. Και έμειναν αυτά τα δύο. Έτσι γύρισα, έκανα τη "Μαύρη Φορντ" και μετά μου λέει: "Στο καλό τώρα, πήγαινε για θιάσους δικούς σου"».

{https://youtu.be/vl1u8sGaWwo?si=RLtLPceyKayjnk4K}

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{https://youtu.be/xdpKJcIEtSk?si=9zf3E5flm1jXJ8lj}

Η ερμηνεία της Κοντού ήταν μοναδική και η ηθοποιός συνδέθηκε άρρηκτα με τη Μαύρη Φορντ.



Ακούστε το τραγούδι:



{https://youtu.be/WveQiW8oqmI?si=F244ezDVy10YT5-p}